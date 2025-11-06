Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:44

Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет

Российского лыжника Парфенова наказали трехлетней дисквалификацией за мельдоний

Андрей Парфенов Андрей Парфенов Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года, сообщает организация на своем официальном сайте. Решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил.

Комиссия <...> приняла решение дисквалифицировать спортсмена Парфенова Андрея <...> на три года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, — говорится в сообщении.

При проведении допинг-контроля в пробе спортсмена выявили мельдоний. Дисквалификация продлится три года, начиная с 14 октября 2025 года. При этом в срок дисквалификации зачтут временное отстранение, действующее с 22 сентября 2025 года.

Парфенов начал заниматься лыжными гонками в третьем классе. До 2011 года выступал за Республику Коми, затем перешел в команду Тюменской области. Спортсмен два раза становился чемпионом России в спринте, один раз в командном спринте (2019). Кроме того, Парфенов участвовал в чемпионатах мира.

Ранее хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов сообщил о том, что в его допинг-пробе, которая была взята 29 августа 2025 года, были обнаружены следы кокаина. Он извинился перед руководством клуба, тренерами и болельщиками. По признанию хоккеиста, в данный момент он проходит терапию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

