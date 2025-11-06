Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года, сообщает организация на своем официальном сайте. Решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил.
Комиссия <...> приняла решение дисквалифицировать спортсмена Парфенова Андрея <...> на три года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, — говорится в сообщении.
При проведении допинг-контроля в пробе спортсмена выявили мельдоний. Дисквалификация продлится три года, начиная с 14 октября 2025 года. При этом в срок дисквалификации зачтут временное отстранение, действующее с 22 сентября 2025 года.
Парфенов начал заниматься лыжными гонками в третьем классе. До 2011 года выступал за Республику Коми, затем перешел в команду Тюменской области. Спортсмен два раза становился чемпионом России в спринте, один раз в командном спринте (2019). Кроме того, Парфенов участвовал в чемпионатах мира.
Ранее хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов сообщил о том, что в его допинг-пробе, которая была взята 29 августа 2025 года, были обнаружены следы кокаина. Он извинился перед руководством клуба, тренерами и болельщиками. По признанию хоккеиста, в данный момент он проходит терапию.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.