Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:49

Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе

Хоккеист «Спартака» Морозов признался в обнаружении кокаина в допинг-пробе

Иван Морозов Иван Морозов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о том, что в его допинг-пробе, взятой 29 августа 2025 года, были обнаружены следы кокаина. Спортсмен признал свою ошибку и принес извинения руководству клуба, тренерскому штабу и болельщикам. В настоящее время, по его словам, он проходит терапию и получает помощь специалистов.

В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина, — написал Морозов.

После выявления запрещенного вещества клуб временно отстранил игрока от тренировок и матчей. По информации команды, вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба клуба.

Ранее кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич, являющаяся обладательницей мирового рекорда в марафоне, была отстранена от соревнований на трехлетний срок за нарушение антидопингового регламента. В пробе, сданной спортсменкой в марте 2025 года, был выявлен препарат диуретического действия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

хоккеисты
наркотики
Спартак
допинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Медведев заявил о личной связи с Курской областью
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.