Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе Хоккеист «Спартака» Морозов признался в обнаружении кокаина в допинг-пробе

Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о том, что в его допинг-пробе, взятой 29 августа 2025 года, были обнаружены следы кокаина. Спортсмен признал свою ошибку и принес извинения руководству клуба, тренерскому штабу и болельщикам. В настоящее время, по его словам, он проходит терапию и получает помощь специалистов.

В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина, — написал Морозов.

После выявления запрещенного вещества клуб временно отстранил игрока от тренировок и матчей. По информации команды, вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба клуба.

Ранее кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич, являющаяся обладательницей мирового рекорда в марафоне, была отстранена от соревнований на трехлетний срок за нарушение антидопингового регламента. В пробе, сданной спортсменкой в марте 2025 года, был выявлен препарат диуретического действия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.