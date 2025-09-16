У хоккеиста «Спартака» нашли следы наркотиков в допинг-пробе У хоккеиста «Спартака» Морозова обнаружены следы кокаина в допинг-пробе

В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина, сообщает источник РИА Новости. После выявления запрещенного вещества клуб временно отстранил игрока от тренировок и матчей. По информации команды, вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба клуба.

На данный момент Морозов не участвует в тренировочном процессе и матчах команды до завершения расследования, а результаты проверок переданы в соответствующие комиссии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее информатор WADA Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) годами скрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, отбирая только те данные анализов крови, которые «не портили графики». Он подчеркнул, что зимние федерации бесконтрольно действовали из-за безразличия МОК, последствия манипуляций будут разбираться долго.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.