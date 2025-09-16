Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:20

У хоккеиста «Спартака» нашли следы наркотиков в допинг-пробе

У хоккеиста «Спартака» Морозова обнаружены следы кокаина в допинг-пробе

Иван Морозов Иван Морозов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина, сообщает источник РИА Новости. После выявления запрещенного вещества клуб временно отстранил игрока от тренировок и матчей. По информации команды, вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба клуба.

На данный момент Морозов не участвует в тренировочном процессе и матчах команды до завершения расследования, а результаты проверок переданы в соответствующие комиссии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее информатор WADA Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) годами скрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, отбирая только те данные анализов крови, которые «не портили графики». Он подчеркнул, что зимние федерации бесконтрольно действовали из-за безразличия МОК, последствия манипуляций будут разбираться долго.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
допинг
Спартак
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.