Кокляев назвал три фактора победы 93-летнего штангиста на Кубке России

Самый титулованный силач России Михаил Кокляев заявил NEWS.ru, что 93-летний штангист Николай Исаков победил на Кубке России по тяжелой атлетике благодаря трем факторам: желание жить, любовь к жизни и отношение к ней. Он также считает, что ветерану повезло с генетикой.

Я думаю, здесь три фактора: желание жить, любовь к жизни и отношение к ней. Я уверен на 100%, что этот дядька с добрым характером. Также это генетика. Я думаю, его отец и дед были такими же долгожителями, у него это в крови, — сказал Кокляев.

Исаков одержал победу в Кубке России, который прошел в Мценске. (Орловская область). Он выступал в весовой категории до 61 кг и стал единственным участников в группе старше 90 лет. В рывке Исаков показал 26 кг, в толчке – 31 кг. Общий результат составил 57 кг.

Исаков является многократным чемпионом области по тяжелой атлетике, десятикратным чемпионом России, победителем первенств Европы и мира среди ветеранов. Исаков занесен в «Золотую книгу Почета города Ульяновска». Всего на российских и международных турнирах среди ветеранов он завоевал более 40 медалей. В Ульяновске его много лет называют «железный дед».

Российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2004 года в категории до 105 кг Дмитрий Берестов заявил NEWS.ru, что лично знает Исакова. По его мнению, такие ветераны показывают отличный пример молодому поколению.