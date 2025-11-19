«Наш железный дед»: в ФТАР восхитились успехом 93-летнего штангиста

Победитель Кубка России по тяжелой атлетике, 93-летний Николай Исаков бесконечно верит в свои силы и до сих пор не представляет себя без этого вида спорта, заявил NEWS.ru исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров. По его словам, ветеран регулярно, но без фанатизма тренируется дома и внимательно относится к своему самочувствию.

Главное — характер! В 93 года выйти на помост — это про волю, внутреннюю мотивацию и искреннюю любовь к тяжелой атлетике. Он бесконечно верит в свои силы и не представляет себя без штанги и соревновательного помоста. Рассказывают, что наш «дядя Коля» или «железный дед», как его называют, даже сбегал от сына, который переживает за него, чтобы приехать на соревнования. Николай Васильевич не вчера пришел в зал — он десятилетиями формировал технику, силовую базу. Отличный пример того, что тяжелая атлетика при разумном подходе может быть спортом долголетия, — заявил Егоров.

Исаков одержал победу в Кубке России, который прошел в Мценске Орловской области. Он выступал в весовой категории до 61 кг и стал единственным участником в группе старше 90 лет. В рывке Исаков показал 26 кг, в толчке – 31 кг. Общий результат составил 57 кг.

Исаков является многократным чемпионом области по тяжелой атлетике, десятикратным чемпионом России, победителем первенств Европы и мира среди ветеранов. Исаков занесен в «Золотую книгу Почета города Ульяновска». Всего на российских и международных турнирах среди ветеранов он завоевал более 40 медалей. В Ульяновске его много лет называют «железный дед».

Ранее самый титулованный силач России Михаил Кокляев заявил NEWS.ru, что Исаков победил на Кубке России по тяжелой атлетике благодаря трем факторам: желание жить, любовь к жизни и отношение к ней. Он также считает, что ветерану повезло с генетикой.