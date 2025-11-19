Олимпийский чемпион раскрыл секрет успеха 93-летнего штангиста на Кубке РФ

Российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2004 года в категории до 105 кг Дмитрий Берестов заявил NEWS.ru, что лично знает 93-летнего штангиста Николая Исакова, победившего на Кубке России в Орловской области. По его мнению, такие ветераны показывают отличный пример молодому поколению.

Я думаю, что благодаря его любви к тяжелой атлетике, спорту, его движению, он остается на таком уровне. Очень часто слышу от бывших атлетов фразу, что они наелись спортом и уже не хотят выступать. Именно поэтому происходят болячки, инсульты, инфаркты. А если продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях, как это делает Исаков, тогда со здоровьем все будет в порядке, — сказал Берестов.

Исаков одержал победу в Кубке России, который прошел в Мценске (Орловская область). Он выступал в весовой категории до 61 кг и стал единственным участников в группе старше 90 лет. В рывке Исаков показал 26 кг, в толчке – 31 кг. Общий результат составил 57 кг.

Исаков является многократным чемпионом области по тяжелой атлетике, десятикратным чемпионом России, победителем первенств Европы и мира среди ветеранов. Он занесен в «Золотую книгу Почёта города Ульяновска». Всего на российских и международных турнирах среди ветеранов он завоевал более 40 медалей. В Ульяновске Исакова много лет называют «железный дед»

