18 ноября 2025 в 15:00

Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады в Токио из-за оружия

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российские спортсмены не были допущены к участию в стрелковых дисциплинах на летней Сурдлимпиаде в Токио, сообщает Сурдлимпийский комитет России. По информации ведомства, которые приводит «Газета.Ru», причиной стал формальный запрет на ввоз специального спортивного оружия, необходимого для соревнований.

Каждую спортивную дисциплину рассматривали индивидуально. В случае со стрелковыми видами вопрос упирался именно в опасения за безопасность, учитывая специфику спорта, — отметили в Сурдлимпийском комитете.

В комитете пояснили, что организаторы мотивировали свое решение соображениями безопасности. Несмотря на то, что допуск по большинству видов спорта определялся в соответствии с регламентом международных федераций, стрелковые виды были исключены.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что российских атлетов вслед за ватерполистами могут скоро допустить в командные виды спорта. По ее мнению, во избежание бойкотов турниров национальные федерации на уровне правительств должны выработать единые нормы по участникам.

