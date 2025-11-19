Не сдавшие ОГЭ школьники смогут обучиться профессии рабочего Госдума приняла закон о бесплатном профессиональном обучении для не сдавших ОГЭ

Согласно новому закону, принятому Госдумой, ученики девятых классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно обучиться профессии рабочего или служащего, передает РИА Новости. По завершении программы учащиеся получат аттестат об образовании и свидетельство о профессии.

Профессиональное обучение будет осуществляться в школах и колледжах по существующей системе. Список доступных профессий и учебных заведений для прохождения обучения будет утвержден региональными органами власти.

Закон создан для того, чтобы сократить количество подростков, которые перестают учиться, дать им возможность получить профессию, остаться в родном крае и быстрее начать работать. Его цель — устранить дефицит квалифицированных специалистов в рабочих профессиях, оказать поддержку молодежи и повысить рождаемость.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в нескольких регионах России, включая Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области, выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи по упрощенной схеме. Для поступления им будет достаточно сдать только два экзамена — по русскому языку и математике.