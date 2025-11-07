Стало известно о новом изменении в ОГЭ для части школьников Девятиклассники в восьми регионах России смогут сдавать ОГЭ по двум предметам

С 2026 года выпускники девятых классов в Татарстане, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областях получат возможность поступать в колледжи по упрощенной схеме, сдав всего два обязательных экзамена — русский язык и математику. Соответствующий законопроект одобрило правительство для внесения в Госдуму, передает «Коммерсант». Для школьников, которые планируют пойти в 10–11 классы, правила останутся прежними.

На текущий момент аналогичная практика применяется только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В первый год эксперимента упрощенную схему выбрали 47,3 тысячи учащихся — 26% всех девятиклассников этих регионов. Реформа уже показала положительные результаты: количество бюджетных мест в колледжах увеличилось до 85,7 тысяч, а число неудачных попыток сдачи ОГЭ с первого раза сократилось на 40%.

Ранее сообщалось, что основной период ЕГЭ в 2026 году предлагается провести с 1 июня по 9 июля, а основной этап ОГЭ может начаться 2 июня с испытания по математике. Согласно проекту расписания Рособрнадзора, оба экзамена предусматривают досрочный, основной и дополнительный периоды для выпускников.