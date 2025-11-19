Стала известна реальная причина визита министра армии США на Украину

Министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев из-за ложных данных Украины о ситуации на фронте, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американцы располагают собственной информацией о ситуации на поле боя, которая расходится с украинской.

Визит Дрисколла и американских генералов на территорию Украины можно рассматривать как приезд своеобразного ревизора. Они будут пытаться провести аудит происходящего в стране для того, чтобы сформировать какую-то объективную оценку о ситуации на фронте и направить ее в администрацию [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Учитывая, что украинцы пишут самые разные победные реляции о том, что Россия якобы несет колоссальные потери, становится очевидным, что в США этому не доверяют, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов имеется достаточно оперативных данных о событиях в зоне боевых действий. По словам политолога, исходя из этой информации, американцы посчитали целесообразным направить своих инспекторов на Украину.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыла американская делегация во главе с Дрисколлом. Вместе с ним на Украину отправился начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. По данным американских СМИ, перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры от имени главы Белого дома Дональда Трампа.