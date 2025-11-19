Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:39

Стала известна реальная причина визита министра армии США на Украину

Политолог Дудаков: Дрисколл приехал в Киев из-за лживых данных Украины о фронте

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев из-за ложных данных Украины о ситуации на фронте, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американцы располагают собственной информацией о ситуации на поле боя, которая расходится с украинской.

Визит Дрисколла и американских генералов на территорию Украины можно рассматривать как приезд своеобразного ревизора. Они будут пытаться провести аудит происходящего в стране для того, чтобы сформировать какую-то объективную оценку о ситуации на фронте и направить ее в администрацию [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Учитывая, что украинцы пишут самые разные победные реляции о том, что Россия якобы несет колоссальные потери, становится очевидным, что в США этому не доверяют, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов имеется достаточно оперативных данных о событиях в зоне боевых действий. По словам политолога, исходя из этой информации, американцы посчитали целесообразным направить своих инспекторов на Украину.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыла американская делегация во главе с Дрисколлом. Вместе с ним на Украину отправился начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. По данным американских СМИ, перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры от имени главы Белого дома Дональда Трампа.

США
Украина
СВО
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
