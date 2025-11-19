Подготовка к Рождественскому посту: с чего начать? Советы верующим

В конце ноября православные христиане начинают готовиться к Рождеству Христову. Их ждет время усиленной душевной работы, молитв, очищения помыслов и ограничений в пище. О том, когда начинается Рождественский пост в 2025 году, в чем его смысл, как подготовиться к Рождественскому посту и о многом другом читайте в материале NEWS.ru.

Когда начинается Рождественский пост

Рождественский пост длится 40 дней. Он имеет закрепленные даты (в отличие, например, от Великого поста), так как предшествует непереходящему празднику. Начало говения выпадает на 28 ноября. Продолжаются ограничения вплоть до Сочельника — 6 января включительно.

Напомним, что Рождественскому посту предшествует день поминовения апостола Филиппа. В народе он известен как Филиппов день, а еще как Заговенье. В праздник отыгрывают последние свадьбы, веселятся и едят скоромную пищу. Однако налегать на продукты животного происхождения (не считая меда) в Филиппов день все же не стоит: это может осложнить говение. Но о том, как подготовиться к посту, мы поговорим отдельно.

Правила и традиции Рождественского поста Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что такое Рождественский пост: значение и его традиции

Сорокадневный пост, или Четыредесятница, служит напоминанием о сорока днях, проведенных Иисусом в пустыне. Она также связана с сорокадневным постом Моисея, после которого святому явились заповеди Божьи. Таким образом, во время говения верующие вдохновляются примерами Сына Божьего и святых, укрепляя через это собственную веру.

В 2025 году Рождественский пост станет очередным периодом интенсивной духовной работы. Пищевые ограничения — только одна из особенностей Четыредесятницы. Они нужны для усмирения плоти и укрепления воли верующих. Главными же задачами поста являются:

регулярные молитвы;

посещение служб;

чтение Священного Писания и религиозной литературы;

сотворение добрых дел;

благотворительность.

Так что пост — ни в коем случае не диета. Это время освобождения духа через воздержание: как от скоромной пищи, так и от греховных занятий, ссор и распрей, потакания своим слабостям.

Моральная подготовка: смысл и цели поста Фото: Shutterstock/FOTODOM

Моральная подготовка: смысл и цели поста

Итак, цель поста — укрепление веры, духа и силы воли. А потому, готовясь к говению, стоит четко сформулировать поставленную цель. Задача верующих не сводится к ограничениям в пище. Напротив, мирские занятия, включая составление меню, должны как можно меньше отвлекать от богоугодной работы.

Смысл поста — в духовном освобождении. Отринув суету, верующие стремятся к тому, чтобы нравственно очиститься и, вдохновившись примерами великих подвижников, возвысить дух молитвами и благими делами. Так они смогут стать ближе к Богу.

Как плавно перейти на постное питание: советы диетолога

Как мы уже заметили, пост — это не диета. И все-таки ограничения в пище являются важной частью этого периода. А потому важно заранее начать подготовку к говению. Именно поэтому не стоит переедать в Филиппов день: после послаблений и актов чревоугодия перейти к ограничениям будет достаточно тяжело.

Лучше начните подготовку за неделю до говения. Во время поста запрещено употреблять продукты животного происхождения (исключение составляют мед и — в некоторые дни — рыба и морепродукты). Поэтому их стоит плавно вывести из рациона. Употреблять стоит:

продукты, богатые растительным белком (тофу, сейтан, нут, фасоль, веганская арахисовая паста);

сухофрукты и мед, которые заменят привычные сладости;

источники клетчатки (цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты);

каши без масла (овсяную, гречневую и другие).

Что можно есть в Рождественский пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Питание в пост достаточно низкокалорийное. Так что для избежания сильного голода разрешается немного увеличить порции. Важно также употреблять достаточное количество чистой воды.

Что можно есть в Рождественский пост

Выше мы упомянули, что во время поста под запретом оказывается большая часть продуктов животного происхождения. Но на этом ограничения не заканчиваются. Особенности рациона определяются в зависимости от дня недели.

С 28 ноября по 19 декабря

Понедельник — горячая пища без масла

Среда и пятница — сухоядение

Вторник, четверг и выходные — горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

С 20 декабря по 1 января

Понедельник — растительная пища без масла

Вторник, четверг — растительная пища с маслом

Среда, пятница — сухоядение

Выходные — горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

С 2 по 5 января

Понедельник, среда, пятница — сухоядение

Вторник, четверг — горячая пища без масла

Выходные — горячая пища с маслом

Меню на Рождественский пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

6 января — Сочельник

Голод до появления первой звезды, после — сухоядение. На стол по традиции подают сочиво с изюмом. Рецепт ищите здесь.

Примерное меню на первую неделю поста

Итак, мы выяснили, как подготовиться к посту. Теперь составим примерное меню на первую неделю Четыредесятницы.

28 ноября — горячая пища с маслом

Завтрак — овсяная каша с вареньем

Перекус — бутерброды с тофу и хумусом

Обед — суп с чечевицей

Ужин — гречневая каша, фасолевые котлеты, свежие овощи

29 ноября — горячая пища с маслом и рыба

Завтрак — веганский соевый йогурт

Перекус — запеченные яблоки с орехами

Обед — уха из красной рыбы

Ужин — жареный картофель и тушеная капуста

30 ноября — горячая пища с маслом и рыба

Завтрак — бутерброды с тофу-паштетом, фрукты

Перекус — сухофрукты

Обед — постное рагу

Ужин — голубцы с рыбой

Пример меню в Рождественский пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

1 декабря — горячая пища с маслом

Завтрак — рулетики из лаваша с соевым пармезаном (рецепт здесь, не забудьте заменить сыр на веганскую альтернативу);

Перекус — запеченная хурма

Обед — постный борщ

Ужин — вареники с картофелем и грибами

2 декабря — горячая пища с маслом

Завтрак — бутерброды с тофу и овощами

Перекус — горсть орехов, горький шоколад

Обед — овощной суп с цветной капустой

Ужин — лобио из красной фасоли

3 декабря — горячая пища с маслом

Завтрак — манная каша с вареньем

Перекус — веганское овсяное печенье

Обед — картофельная запеканка

Ужин — плов с нутом

4 декабря (Введение Богородицы во храм) — горячая пища с маслом, рыба

Завтрак — кабачковые оладьи без яиц

Перекус — постный шоколадный манник

Обед — постные щи с фасолью

Ужин — гречневая каша, рыбные котлеты

Пример меню на время Рождественского поста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кому можно не держать пост

Напоследок скажем пару слов о том, кому не стоит поститься. Говение — серьезная нагрузка для организма. Так что его не рекомендуется придерживаться людям преклонного возраста, беременным и кормящим, лицам с тяжелыми заболеваниями (онкозаболеваниями, болезнями ЖКТ и т. д.), детям до семи лет. Если вы намерены держать пост, советуем заранее обсудить это с духовником. Он подскажет, положены ли вам послабления, и благословит на духовный труд.

