08 ноября 2025 в 08:22

Готовлю веганские голубцы. Секрет сочной начинки, которая покорила даже заядлых мясоедов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти голубцы с грибами постоянно, потому что они стали для нас любимым блюдом — сытным, ароматным и по-настоящему домашним. Мне нравится, как простая рисовая начинка с лесными грибами создает такой насыщенный вкус, что даже не верится в отсутствие мяса. Особенно выручает в постные дни или когда хочется разнообразить меню чем-то полезным и вкусным.

Готовлю я так: 300 граммов свежих грибов (шампиньонов или лесных) мелко режу и обжариваю с одной нарезанной луковицей до золотистого цвета. Отвариваю 100 граммов риса до полуготовности и смешиваю с грибами. Добавляю соль, перец и мелко порубленную зелень укропа. 10–12 капустных листов обдаю кипятком, чтобы стали мягкими и эластичными. На каждый лист выкладываю грибную начинку, аккуратно заворачиваю конвертиком и выкладываю в глубокую кастрюлю. Заливаю водой со столовой ложкой томатной пасты, добавляю лавровый лист и тушу под крышкой на медленном огне около 40 минут. Подаю голубцы со сметаной — они получаются такими нежными, что тают во рту!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

