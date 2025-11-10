Легкий диетический бутерброд с тофу: вдохновляющий рецепт на каждый день

Бутерброды с тофу — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой и хочет вкусно питаться. Этот вариант сочетает в себе свежие овощи и нежный тофу, что делает его легким, полезным и сытным.

Для приготовления нужно взять цельнозерновой хлеб, ломтики тофу, хумус, свежий огурец, помидор и зелень по вкусу. Каждый кусочек хлеба намазать тонким слоем хумуса, сверху уложить тофу и овощи. Такой бутерброд с тофу можно быстро собрать и взять на работу или учебу.

Попробуйте этот простой рецепт диетического бутерброда с тофу — он не только насыщает, но и поднимает настроение благодаря витаминам. Отличный способ разнообразить рацион без лишних калорий!

