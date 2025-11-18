Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секрет идеального теплого салата: почему бульон от рыбы становится главным ингредиентом заправки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат стал для меня настоящим открытием, когда хотелось приготовить что-то одновременно легкое и сытное. Сочетание теплой рыбы и свежих овощей создает удивительную гармонию вкусов, а лимонная заправка придает блюду особую свежесть. Такой салат идеально подходит для ужина после долгого дня.

Я начинаю с варки трески с корнем петрушки, луковицей и морковью — это занимает около 20 минут. Пока рыба готовится, запекаю в духовке картошку и оставшуюся морковь до мягкости. Остывшие овощи очищаю и нарезаю кубиками, а рыбу аккуратно разбираю руками, удаляя все косточки. Смешиваю треску с овощами, добавляю мелко нарезанный красный лук, петрушку и листья салата. Для заправки использую 100 граммов остывшего рыбного бульона, оливковое масло и сок половины лимона — получается невероятно ароматно. Поливаю салат этой заправкой и сразу подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
