Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир

Тушеная капуста — это источник витаминов и антиоксидантов, который станет идеальным дополнением к ужину. Она стимулирует работу ЖКТ, нормализует уровень холестерина в крови и улучшает состояние кожного покрова. Рассказываем, как приготовить тушеную капусту без мяса на сковороде по самому простому рецепту.

Ингредиенты

Капуста — 700 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль, перец и любимые приправы — по вкусу

Способ приготовления

Капусту очистите от жухлых листьев, вымойте и нашинкуйте тонкой соломкой. Оставшиеся овощи также очистите. Луковицу нарежьте кубиком, морковку крупно натрите. Влейте в сковороду 2 ст. л. масла, разогрейте и всыпьте морковку с луком. Жарьте 7–10 минут (до золотистости моркови) на небольшом огне, затем переложите в чистую емкость. Сковороду вымойте, влейте еще 2 ст. л. масла, разогрейте и всыпьте капустную соломку. Жарьте на слабом или среднем огне 10–15 минут до уменьшения объема, перемешайте. Добавьте зажарку, приправьте по вкусу, еще раз перемешайте и накройте крышкой. Тушите до мягкости на слабом огне. У вас уйдет около 15–20 минут. Если капуста слишком жесткая, влейте немного воды и тушите до выпаривания жидкости и нужной консистенции овощей.

Тушеная капуста без мяса готова!

