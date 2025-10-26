Ни яйца, ни кефир, ни маргарин не нужны для этого пирога: вкуснятина на раз-два без молочки

Для этого пирога не нужны ни яйца, ни кефир, ни маргарин! Вкуснятина на раз-два без молочки. Вкус получается насыщенным шоколадным с нежной влажной текстурой, напоминающей брауни.

Вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 6 ст. л. какао, 1 стакан воды, 6 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соды и щепотка соли. Смешайте все сухие ингредиенты в миске, затем добавьте воду и растительное масло. Тщательно перемешайте до получения однородного теста консистенции густой сметаны. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до сухой зубочистки.

Растительное масло придает выпечке особую мягкость, а отсутствие яиц делает пирог легким и воздушным. Этот десерт особенно оценят те, кто придерживается веганского питания или страдает аллергией на молочные продукты, а простота рецепта позволяет приготовить его в любой момент.

