Предпринимателя из Красноярска подозревают в контрабанде леса на 10 млн рублей, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Он вывез за границу более 1,5 тыс. кубометров пиломатериалов.

Сообщается, что на таможне он предоставил ложные документы, в которых были указаны недостоверные сведения о происхождении древесины. Незаконный вывоз, по версии следствия, был организован в 2021 году.

Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Максимальный срок заключения может составить до пяти лет.

Ранее суд в Москве приговорил гражданина ОАЭ к шести годам лишения свободы за попытку контрабанды из России краснокнижных соколов-кречетов. Незаконно пойманных птиц изъяли и после осмотра выпустили в естественную среду обитания.