Гражданина ОАЭ осудили за попытку контрабанды соколов из России

Суд в Москве приговорил гражданина ОАЭ к шести годам лишения свободы за попытку контрабанды из России краснокнижных соколов-кречетов, передает РИА Новости. Незаконно пойманных птиц изъяли и после осмотра выпустили в естественную среду обитания.

Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот ценных биоресурсов), частью 3 статьи 30 — пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных диких животных), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в документе.

В ФСБ РФ ранее сообщили, что в декабре 2022 года следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца и трех россиян, причастных к попытке контрабандой переправить краснокнижных соколов-кречетов на Ближний Восток. По данным следствия, гражданин ОАЭ и двое россиян готовились к контрабанде пяти кречетов на сумму свыше 11,3 млн рублей.

Третий россиянин оказался нанятым водителем, который не знал о планах группы и выступил в качестве свидетеля по делу. Иностранец не признал свою вину и утверждал, что преступления не было, однако суд признал собранные доказательства убедительными.

Ранее мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий. Вещи были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана и аспидовых змей. Контрабанда была выявлена при досмотре багажа 39-летнего пассажира из Стамбула.