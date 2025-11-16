Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:56

Гражданина ОАЭ осудили за попытку контрабанды соколов из России

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд в Москве приговорил гражданина ОАЭ к шести годам лишения свободы за попытку контрабанды из России краснокнижных соколов-кречетов, передает РИА Новости. Незаконно пойманных птиц изъяли и после осмотра выпустили в естественную среду обитания.

Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот ценных биоресурсов), частью 3 статьи 30 — пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных диких животных), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в документе.

В ФСБ РФ ранее сообщили, что в декабре 2022 года следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца и трех россиян, причастных к попытке контрабандой переправить краснокнижных соколов-кречетов на Ближний Восток. По данным следствия, гражданин ОАЭ и двое россиян готовились к контрабанде пяти кречетов на сумму свыше 11,3 млн рублей.

Третий россиянин оказался нанятым водителем, который не знал о планах группы и выступил в качестве свидетеля по делу. Иностранец не признал свою вину и утверждал, что преступления не было, однако суд признал собранные доказательства убедительными.

Ранее мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий. Вещи были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана и аспидовых змей. Контрабанда была выявлена при досмотре багажа 39-летнего пассажира из Стамбула.

Ближний Восток
ОАЭ
контрабанда
птицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.