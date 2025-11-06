Контрабандист пытался ввезти в Россию 612 изделий из редких рептилий Пассажир из Стамбула пытался ввезти в Казань сумки и кошельки из редких рептилий

Мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба России. В пресс-службе уточнили, что изъятые вещи были выполнены из кожи питона, крокодила, варана, аспидовых змей.

Пресекли ввоз коммерческой партии изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам СИТЕС. Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Он перемещал в своем чемодане кошельки, портмоне и дамские сумки в количестве 612 штук, — говорится в сообщении.

Стоимость изделий составляет порядка 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

