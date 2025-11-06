Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:31

Контрабандист пытался ввезти в Россию 612 изделий из редких рептилий

Пассажир из Стамбула пытался ввезти в Казань сумки и кошельки из редких рептилий

Фото: t.me/customs_rf

Мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба России. В пресс-службе уточнили, что изъятые вещи были выполнены из кожи питона, крокодила, варана, аспидовых змей.

Пресекли ввоз коммерческой партии изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам СИТЕС. Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Он перемещал в своем чемодане кошельки, портмоне и дамские сумки в количестве 612 штук, — говорится в сообщении.

Стоимость изделий составляет порядка 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сотрудники Владивостокской таможни при осмотре судна из японского порта Тояма обнаружили незадекларированную литографию художника Олега Толстого. Произведение искусства находилось в каюте одного из членов экипажа и было изъято как предмет культурной ценности. Он сообщил, что литографию ему отдал незнакомый человек в порту Тояма. Член экипажа должен был передать произведение искусства неизвестному лицу.

контрабанда
таможенники
Казань
товары
