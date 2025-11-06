Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:04

Таможенники обнаружили ценную литографию Толстого

Во Владивостоке таможенники нашли ценную литографию советского художника

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники Владивостокской таможни во время осмотра судна из японского порта Тояма нашли незадекларированную литографию художника-живописца Олега Толстого, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба. Произведение искусства, находившееся в каюте одного из членов экипажа, было изъято как предмет, представляющий культурную ценность.

Член экипажа пояснил, что произведение искусства ему передал незнакомец в порту Тояма для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке. Экспертиза установила, что это литография «Московский кремль» 1960 года, которая официально является культурной ценностью.

Поскольку товар был ввезен без декларирования и не предназначался для личного пользования, в отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ. По решению суда, которое уже вступило в законную силу, предмет правонарушения конфисковали и обратили в собственность государства.

Ранее сотрудники таможни пресекли контрабанду более $110 тыс. (8,7 млн рублей) в аэропорту Шереметьево. Они задержали россиянина, который прибыл в Москву из Стамбула и далее направлялся в Казань. Пачки купюр в чемодане были обнаружены при сканировании багажа.

таможня
картины
Владивосток
Япония
