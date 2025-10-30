Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:35

Московские таможенники пресекли контрабанду более $100 тыс.

В Шереметьево задержали россиянина с более $100 тыс.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таможенники пресекли контрабанду более $110 тыс. (8,7 млн рублей) в аэропорту Шереметьево, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба. Там задержали россиянина, который прибыл в Москву из Стамбула и далее направлялся в Казань.

В ходе досмотра у него обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил $110 634 в эквиваленте, — говорится в сообщении.

В ФТС отметили, что незадекларированная сумма была найдена при сканировании багажа. Мужчина отказывался открыть свой чемодан и пытался сбежать. В его багаже были обнаружены купюры разных стран, в том числе Турции, Бразилии, Индии и Сербии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных денег в особо крупном размере. Россиянину грозит штраф, равный 10- или 15-кратной сумме незадекларированных денег, или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Москве пресекли вывоз в Китай серебряных украшений православной тематики на 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, с задержанного иностранца взяли подписку о невыезде.

Россия
Москва
Шереметьево
таможенники
доллары
