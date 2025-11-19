На могиле известного спортивного комментатора установили памятник

Памятник известному спортивному комментатору Василию Уткину был торжественно открыт на Никольско-Трубецком кладбище, сообщил журналист Константин Генич в своем Telegram-канале. Мемориал установлен в подмосковной Балашихе, где находится последнее пристанище телеведущего.

Основу композиции составляет камень, на котором выгравированы имя и фамилия комментатора, годы его жизни и портрет. Рядом с ним разместили мраморную плиту, содержащую цитаты из самых знаменитых высказываний Уткина, например: «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй».

Василий Уткин скончался 19 марта текущего года, не дожив до своего 53-летия. Его карьера на телевидении началась в 1994 году и была связана преимущественно с футбольными трансляциями и тематическими программами. Также он известен ролями в фильме «День выборов» и его продолжении.

Ранее вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия рассказала, что он погиб, спрыгнув за ключами на железнодорожные пути станции Битца в Москве и не успев подняться перед приближающимся поездом. По ее словам, трагедия произошла во время сильного ливня.

Комментатору было 47 лет. Родные в день его смерти забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях.