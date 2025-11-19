Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:08

На могиле известного спортивного комментатора установили памятник

На кладбище в Подмосковье открыли памятник комментатору Уткину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Памятник известному спортивному комментатору Василию Уткину был торжественно открыт на Никольско-Трубецком кладбище, сообщил журналист Константин Генич в своем Telegram-канале. Мемориал установлен в подмосковной Балашихе, где находится последнее пристанище телеведущего.

Основу композиции составляет камень, на котором выгравированы имя и фамилия комментатора, годы его жизни и портрет. Рядом с ним разместили мраморную плиту, содержащую цитаты из самых знаменитых высказываний Уткина, например: «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй».

Василий Уткин скончался 19 марта текущего года, не дожив до своего 53-летия. Его карьера на телевидении началась в 1994 году и была связана преимущественно с футбольными трансляциями и тематическими программами. Также он известен ролями в фильме «День выборов» и его продолжении.

Ранее вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия рассказала, что он погиб, спрыгнув за ключами на железнодорожные пути станции Битца в Москве и не успев подняться перед приближающимся поездом. По ее словам, трагедия произошла во время сильного ливня.

Комментатору было 47 лет. Родные в день его смерти забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях.

Россия
футбол
комментаторы
Василий Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США
Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.