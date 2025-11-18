Вдова Гришина раскрыла детали трагической гибели комментатора

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб, спрыгнув за ключами на железнодорожные пути станции Битца в Москве и не успев подняться перед приближающимся поездом, рассказала его вдова Анастасия в интервью журналу «Мир фигурного катания». По ее словам, трагедия произошла во время сильного ливня.

Когда поднимался обратно, локтями уже был на платформе, из-за поворота появился поезд. Подняться на платформу Саша не успел <...>. Ни машинист, ни Саша — никто не виноват, — сообщила она.

Инцидент произошел ночью 5 августа, когда Гришин возвращался домой после рабочей встречи. Вдова комментатора отметила, что вышедший из поворота состав появился внезапно, за пять-семь секунд до наезда, а высокая платформа и скользкое покрытие из-за дождя помешали ему быстро подняться.

Комментатору было 47 лет. Родные в день его смерти забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с NEWS.ru поделилась воспоминаниями о погибшем комментаторе. Она охарактеризовала его как исключительного человека, обладавшего глубокими знаниями в фигурном катании. Тарасова подчеркнула, что Гришин относился к редкому типу специалистов, которые не просто профессионально выполняли свою работу, но и искренне любили свое дело.