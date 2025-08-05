«Любил фигурное катание»: Тарасова о погибшем комментаторе Гришине

Комментатор Александр Гришин был необыкновенным человеком, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, он искренне любил фигурное катание и знал о нем многие детали. Она отметила его профессионализм, а также выразила соболезнования родным.

Александр Гришин был необыкновенным человеком. Он был человек как бы из будущего, из нашего настоящего. Редко попадаются такие люди, которые любят и знают свой предмет. Он очень любил фигурное катание, он знал его досконально, знал детали. Я выражаю соболезнования маме, супруге, маленькому ребенку Александра, — высказалась Тарасова.

Ранее стало известно, что Гришин скончался на 48-м году жизни. Супруга комментатора Анастасия сообщила, что ее муж погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь. С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.