Раскрыты детали трагической гибели комментатора Гришина Гришин погиб на ж/д платформе, упав под электричку во время возвращения домой

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая — он попал под электричку, возвращаясь домой с работы, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Журналист ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа. Родные забили тревогу, когда комментатор долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина Анастасией и сообщили страшную новость — журналиста нашли мертвым на путях. Недавно у пары родился сын.

Ранее в пресс-службе Первого канала прокомментировали гибель Гришина. Там отметили, что спорт был для комментатора не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни. Первый канал, друзья и коллеги Гришина выразили соболезнования семье погибшего.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.