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05 августа 2025 в 13:08

Первый канал выразил соболезнования семье погибшего комментатора Гришина

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спорт был для комментатора Александра Гришина не работой, а призванием и любимым делом, которому он отдал большую часть жизни, заявили NEWS.ru в пресс-службе Первого канала. Журналист умер в 47 лет в результате несчастного случая. Первый канал, друзья и коллеги Гришина выразили соболезнования семье комментатора.

Его жизнь оборвалась несправедливо внезапно, в результате несчастного случая. Много лет на Первом он комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой, их незабываемый дуэт стал визитной карточкой спортивных телетрансляций, — сказали в пресс-службе Первого канала.

Гришин скончался на 48-м году жизни. Супруга комментатора сообщила, что ее муж погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Гришина необыкновенным человеком. По ее словам, он искренне любил фигурное катание и знал о нем многие детали. Тарасова отметила его профессионализм, а также выразила соболезнования родным.

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