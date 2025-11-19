В Польше ищут четырех украинцев по делу о взрыве на железной дороге

В Польше ищут четырех украинцев по делу о взрыве на железной дороге

Польские спецслужбы ищут еще четырех граждан Украины, подозреваемых в причастности к взрыву на железнодорожной линии Варшава-Люблин 16 ноября, пишет портал Onet.pl. Согласно информации источника, все разыскиваемые в настоящее время находятся на территории страны, а правоохранительным органам известны их персональные данные.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на польской железнодорожной линии, совершили граждане Украины. По его словам, подозреваемые якобы покинули страну и уехали в Белоруссию.

До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что отношения с Польшей деградировали окончательно. Так он отреагировал на закрытие последнего работающего Генконсульства РФ в Гданьске. Пресс-секретарь также заявил, что страна, отказываясь выдать подозреваемых в диверсиях украинцев, «заблудилась в трех соснах» и играет с огнем. Он предупредил Варшаву о «суровых последствиях».