«Только сожаление»: Песков поставил крест на отношениях с Польшей Песков заявил о полной деградации отношений с Польшей

Отношения с Польшей деградировали окончательно, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, заявившего о закрытии последнего работающего Генконсульства РФ в Гданьске.

Отношения с Польшей деградировали полностью. Это проявление деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений [c Россией]. Здесь можно выразить только сожаление, — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Польша, отказываясь выдать подозреваемых в диверсиях украинцев, «заблудилась в трех соснах» и играет с огнем. Он предупредил Варшаву о «суровых последствиях», если та продолжит подобную политику.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на польской железнодорожной линии, которая ведет на Украину, совершили украинские граждане. По словам главы государства, подозреваемые якобы покинули Польшу и уехали в Белоруссию. В расследовании участвовали спецслужбы, полиция и прокуратура.