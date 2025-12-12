Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 06:10

Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США

Трамп допустил, что США ударят по Ирану в случае отказа страны от сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме допустил возможность повторных ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, это может произойти, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит ракетную программу.

Американский лидер заявил, что успешное урегулирование на Ближнем Востоке было бы невозможным без ударов ВВС США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он предположил, что Иран может попытаться восстановить свою ядерную программу.

У них уйдет много времени на восстановление, но если они хотят ее восстановления без заключения сделки с нами, мы уничтожим и ее. Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты, — отметил президент США.

Эти слова прозвучали на фоне позиции Ирана, неоднократно заявлявшего о праве на мирную ядерную программу и отказе обсуждать свое ракетное оружие. В июне регион пережил резкую эскалацию, когда после израильской операции Иран нанес ответный удар, а США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Конфликт был приостановлен после объявленного перемирия.

Ранее Трамп указал, что его колумбийский коллега Густаво Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. Он признался, что не планировал диалога с Петро, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение, напрямую связав внешнюю политику США с проблемой производства и поставок наркотиков из Колумбии.

Дональд Трамп
Иран
сделки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где находятся жильцы поврежденного при атаке БПЛА дома
Власти развернут оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом в Твери
Премьер исчез при загадочных обстоятельствах во время речи Зеленского
Аналитики увидели предпосылки для снижения ключевой ставки до 16%
Москвичей ожидает сложная и опасная погода
Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной
Россиянам рассказали, как сделать качели на даче своими руками
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Овечкин поставил новый личный рекорд в НХЛ
Силы ПВО сработали в Ростовской области
Юрист ответил, чем грозит получение пенсии за умершего родственника
«Паника понятная»: Пушков озвучил, к чему приведет вывод ряда стран из ЕС
Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана
Россиянам назвали неочевидную, но серьезную ошибку в фитнес-клубах
Названы страны с самой короткой рабочей неделей
К чему снится потоп в квартире: раскрываем тайны сна и значение для всех
Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США
ПВО уничтожила еще несколько дронов ВСУ под Москвой
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца
Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.