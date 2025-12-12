Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме допустил возможность повторных ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, это может произойти, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит ракетную программу.

Американский лидер заявил, что успешное урегулирование на Ближнем Востоке было бы невозможным без ударов ВВС США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он предположил, что Иран может попытаться восстановить свою ядерную программу.

У них уйдет много времени на восстановление, но если они хотят ее восстановления без заключения сделки с нами, мы уничтожим и ее. Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты, — отметил президент США.

Эти слова прозвучали на фоне позиции Ирана, неоднократно заявлявшего о праве на мирную ядерную программу и отказе обсуждать свое ракетное оружие. В июне регион пережил резкую эскалацию, когда после израильской операции Иран нанес ответный удар, а США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Конфликт был приостановлен после объявленного перемирия.

Ранее Трамп указал, что его колумбийский коллега Густаво Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. Он признался, что не планировал диалога с Петро, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение, напрямую связав внешнюю политику США с проблемой производства и поставок наркотиков из Колумбии.