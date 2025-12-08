ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:13

США выслали россиян из страны

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
США выслали из страны около 50 иранцев, а также граждан России и некоторых арабских стран по соглашению между Вашингтоном и Тегераном, сообщает New York Times со ссылкой на иранских чиновников. По данным издания, самолет вылетел из аэропорта в штате Аризона и следует с промежуточными посадками в Египте и Кувейте.

Администрация [президента США Дональда] Трампа в воскресенье депортировала полный самолет иранских граждан на чартерном рейсе. <...> Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также <...> из арабских стран и России, вылетел из аэропорта Меса в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте, — говорится в публикации.

Как уточняет NYT, это второй подобный рейс за год: в сентябре США покинули около 100 выходцев из Ирана. Находящиеся на борту нынешнего самолета должны сойти в Каире. Издание отмечает, что депортации ожидают примерно две тысячи граждан Ирана.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предложило нелегальным мигрантам $1 тыс. (78 тыс. рублей) и бесплатный перелет на родину. В ведомстве назвали это «предпраздничной акцией».

