«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу Нелегалам в США предложили $1 тысячу, чтобы они вернулись на родину

Министерство внутренней безопасности США (DHS) предложило нелегальным мигрантам $1 тысячу (78 тысяч рублей) за то, чтобы они вернулись на родину. В ведомстве назвали это «предпраздничной акцией».

Воспользуйтесь лучшим предложением сезона — бесплатный полет домой и $1 тысячу, — говорится в соцсети X DHS.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что администрация США планирует выдворять прибывающих в страну просителей убежища. Американский лидер отметил сложность процедуры депортации, но подчеркнул намерение выдворить всех, кто прибыл в Соединенные Штаты с подобными целями.

Также Трамп пообещал, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира. Он добавил, что вышлет всех, кто не является «чистой прибылью» для США, и отменит все льготы для неграждан.