28 ноября 2025 в 11:29

«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации

Трамп пригрозил выдворить всех просителей убежища в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Администрация США планирует выдворять прибывающих в страну просителей убежища, заявил президент Дональд Трамп. Американский лидер отметил сложность процедуры депортации, но подчеркнул намерение выдворить всех, кто прибыл в Соединенные Штаты с подобными целями.

Когда речь идет о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех, — сказал глава Белого дома.

Ранее результаты исследования компании YouGov показали практически равное разделение общественного мнения в США относительно политики депортации нелегальных мигрантов. Статистические данные демонстрируют незначительное преобладание сторонников действий администрации президента Дональда Трампа.

Кроме того, почти 200 тыс. украинцев, прибывших в Соединенные Штаты с 2022 года, столкнулись с риском потери легального статуса. Причиной проблемы стали задержки в рассмотрении заявлений о продлении разрешительных документов.

