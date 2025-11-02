Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 22:51

Американцы поделились, как относятся к депортации Трампом нелегалов

Американцы разделились во мнениях о депортации нелегалов командой Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общественное мнение в США относительно политики депортации нелегальных мигрантов разделилось практически поровну, что демонстрируют результаты исследования, которое провела компания YouGov по заказу телеканала CBS. Статистические данные показывают незначительный перевес в сторону поддержки действий администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

Среди республиканцев меры по депортации поддерживают 92% опрошенных, тогда как среди демократов этот показатель составляет лишь 15%. Независимые респонденты разделились почти поровну — 47% выразили поддержку проводимой политике.

Согласно результатам опроса, депортацию поддерживают 52% респондентов, в то время как 48% выступают против. Более половины американцев (53%) считают, что сотрудники иммиграционных служб применяют излишне жесткие меры при задержании мигрантов. Также 58% опрошенных высказались против разрешения сотрудникам ICE скрывать свои лица под масками во время выполнения служебных обязанностей.

Опрос проводился 29–31 октября среди 2124 взрослых жителей США и имеет статистическую погрешность 2,6 процентных пункта. За время второго президентского срока Трампа из Соединенных Штатов было депортировано более 500 тыс. нелегальных мигрантов.

Ранее администрация президента США попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тыс. мигрантов из Венесуэлы. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.

