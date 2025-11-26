Количество случаев неповиновения приказам в рядах ВСУ будет расти из-за несоответствия реальности и настроений солдат, сказал NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, случай массового отказа выходить на боевые позиции в 72-й бригаде ВСУ может запустить цепную реакцию.

Мы станем свидетелями учащения подобных инцидентов. Их количество будет неуклонно расти, и в значительной степени это обусловлено текущим развитием переговорного процесса, — сказал Килинкаров.

Он пояснил, что солдаты ВСУ на передовой воспринимают информацию о возможном мирном урегулировании, которое может наступить уже через неделю, месяц или два, и у них формируется ожидание скорого завершения войны. Но, по его словам, оно не соответствует реальности.

Однако в то же самое время их продолжают бросать в мясные штурмы, продиктованные исключительно политическими соображениями, не имеющими ничего общего с эффективной военной тактикой или обороной. Солдаты смотрят друг на друга, задаваясь вопросом: «Зачем это нам? В чем смысл?» Это потенциально может запустить цепную реакцию, — пояснил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ попыталось экстренно ввести в бой на Купянском направлении 72-ю ОМБр, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области. Однако выполнили приказ вышестоящего командования только подразделения БПЛА. Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция.