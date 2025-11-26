Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 26 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 26 ноября: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении штурмовые подразделения „северян“ продолжают уверенно продвигаться в Волчанске и прилегающих лесных массивах. Авиация ВКС и реактивная артиллерия выкуривают противника из нор и укрытий, используя высокоточное вооружение. ВСУ отступают, неся потери. На левобережье Волчанска „Воины Севера“ продвинулись в восточном направлении на трех участках и заняли порядка 20 зданий, закрепились. Общее продвижение составило 300 м. Боевые действия плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, в лесу возле Синельниково российские штурмовики продвинулись в южном направлении на 350 метров и заняли два опорных пункта ВСУ.

«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю ОМБр, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области. Однако выполнили приказ вышестоящего командования только подразделения БПЛА. Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция. На участке фронта Меловое — Хатнее ударами российской авиации поражены позиции 115-й ОБр ТрО в районе Хатнего. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

«Рыбарь» отметил, что подразделения группировки «Север» добивают оборону ВСУ в Волчанске, продвигаются в лесах южнее города, а также наступают у границы на восточном фланге на стыке с Купянским направлением.

«Продолжается наступление к югу от Волчанска. Закрепившись в Кирпичном и ранее в Синельниково, российские штурмовики завязали бои за соседние Лиман и Вильчу. И там и там уже есть уверенные зацепы за застройку. В самом Волчанске противник выбит из еще нескольких кварталов к востоку от Гуркановской улицы — штурмовые группы вышли к улице Сковороды. В южной части города украинские формирования выбиты практически со всей улицы Панина. На восточном фланге у Двуречанского российские войска заняли урочище Становое и Криничный лес, выбив оттуда противника. Тем самым штурмовикам удалось закрыть еще несколько карманов на рубеже Двуречанское — Каменка», — подчеркнули авторы канала.

По их словам, за последнее время российские подразделения смогли значительно продвинуться вглубь Волчанска.

«И хоть от города и остались одни развалины, он не потерял своей тактической важности. Взятие Волчанска откроет дорогу на юго-запад к переправе в поселке Старый Салтов. В случае сохранения успехов не исключено, что „северяне“ смогут развить наступление на юго-восток в сторону Белого Колодца», — добавил «Рыбарь».

«Дневник десантника» передает, что на Купянском направлении практически зачищен Купянск, идут локальные столкновения.

«Закрепились на западной границе города у Соболевки, также идут бои у станции Заосколье», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев пишет, что в Купянске уничтожены группы ВСУ в северном котле.

«Вражеские части, заблокированные в городе, разрознены, по данным с мест, не оказывают особого сопротивления. Наши закрепились в районе Соболевки и обезопасили западный фланг. На левом берегу Оскола продолжаются бои южнее станции Заосколье. На севере участка закрыт карман между Двуречанским и Каменкой. На Харьковском фронте идут интенсивные бои в южной части Волчанска и в лесах на западе от Синельникова», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что расчеты минометов штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили скопления живой силы ВСУ в районе Волчанска на Харьковском направлении.

