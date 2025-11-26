День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 06:30

Разнесли ВСУ в ДНР массированным ударом: успехи ВС РФ к утру 26 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Позиции ВСУ на территории ДНР подверглись массированному удару с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», принадлежащей группировке войск «Центр», сообщило Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 ноября?

Разнесли ВСУ в ДНР

«Массированный площадной удар расчета РСЗО „Ураган“ 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск „Центр“ уничтожил позиции украинских боевиков и создал условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений в ходе освобождения территорий Донецкой Народной Республики от украинских неонацистов», — информировали в МО.

Корректировка огня и контроль эффективности удара были выполнены операторами разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. Данные с беспилотника подтвердили поражение ключевых целей и указали дополнительные координаты для последующего огневого поражения.

Отмечается, что ведение боевой работы осложнялось активной работой FPV-дронов противника. Тем не менее расчет действовал согласно отработанным регламентам: быстрое развертывание, скоростной залп и оперативный отход.

Поразили группу пехоты ВСУ у Волчанска

Расчеты минометов штурмовиков 44-го армейского корпуса, входящего в группировку войск «Север», нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ в районе Волчанска на Харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В районе города Волчанска разведгруппой была обнаружена и зафиксирована скрытая позиция пехоты ВСУ. После уточнения координат цели и передачи данных для огневого поражения минометный расчет штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ выполнил огневую задачу. В результате точного и своевременного удара по указанным координатам пехота противника была уничтожена, и наши штурмовые группы смогли продвинуться дальше. Зачистка местности подтвердила ликвидацию живой силы ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что по позициям противника в районе Волчанска ежедневно ведется беспокоящий огонь. Там проинформировали, что российские минометчики создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

Сорвали ночную атаку гексакоптеров ВСУ в Запорожье

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» сорвали ночную атаку украинских тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурные расчеты воздушного наблюдения подразделения войск беспилотных систем группировки войск „Восток“ своевременно выявили приближение тяжелых гексакоптеров типа „Баба-яга“ в направлении штурмовых подразделений группировки в районе Гуляйполя», — отметили в министерстве.

Уничтожили броневик и робототехнический комплекс ВСУ

На Константиновском направлении операторы FPV-дронов Южного военного округа успешно поразили боевую бронированную машину и наземный робототехнический комплекс ВСУ, заявило МО РФ.

«На Константиновском направлении операторы подразделения беспилотных систем Южного военного округа пресекли попытку ротации украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения. Расчеты FPV-дронов обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, перевозившую живую силу противника», — информировали в ведомстве.

Кроме того, в момент доставки на украинские позиции боеприпасов был поражен наземный роботехнический комплекс боевиков.

Ликвидировали укрепленные позиции и военных ВСУ

В российском военном ведомстве сообщили, что самоходная артиллерия группировки «Восток» уничтожила укрепленные позиции и группу военных ВСУ в Запорожской области.

«Во время воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск „Восток“ обнаружили передвижение группы националистов в районе опорных пунктов. Расчеты самоходной артиллерии, получив данные от операторов беспилотников, нанесли удары по районам сосредоточения формирований ВСУ. В результате были уничтожены укрепленные позиции и живая сила противника», — рассказали в ведомстве.

СВО
Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
Украина
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
