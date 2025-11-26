День матери
26 ноября 2025 в 02:27

Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше

Нацбанк Польши: украинские мигранты получают на 15% меньше местных сотрудников

Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press
Судя по результатам нового исследования Национального банка Польши, заработки украинских трудовых мигрантов существенно уступают доходам местных специалистов. По данным регулятора, продолжительность рабочей недели у них тоже разная.

Согласно полученным данным, средняя ежемесячная зарплата украинцев, трудоустроенных в республике, не дотягивает до 4,5 тыс. злотых (96,8 тыс. рублей). Для сравнения, поляки в среднем получают около 5,3 тысячи злотых (114 тыс. рублей) после вычета налогов. Разница составляет 15%. Этот разрыв сохраняется, несмотря на то, что мигранты работают интенсивнее — их средняя рабочая неделя составляет 42,6 часа.

Что касается легального трудоустройства, то здесь ситуация неоднородна. По данным Нацбанка, постоянную легальную работу в Польше имеют более 90% граждан Украины, которые прибыли в страну до 2022 года, и около 54% прибывших, начиная с 2022 года. По информации разных источников, в Польше сейчас проживает около 1,5 млн украинцев.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за помощь его народа. В ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини польский лидер подчеркнул, что поддержка Киева не должна приводить к игнорированию национальных интересов Варшавы, и отметил, что продолжит требовать решения проблем в отношениях с этим государством на международной арене.

Польша
Украина
зарплаты
мигранты
