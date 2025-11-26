Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем

Гороскоп на 26 ноября для женщин и мужчин обещает удачный день для начала любых проектов. Особый успех сегодня ожидает людей творческих профессий. Шансы на карьерный рост будут выше у тех, кто умеет договариваться и идти на компромисс. Чтобы не выгореть из-за обилия работы перед Новым годом, не забывайте уделять время отдыху. Начало ретроградного Меркурия может привести к отмене договоренностей и срыву сроков.
Гороскоп на 26 ноября для мужчин:
- Овен. Сегодня у вас спорятся любые дела, что принесет немало положительных эмоций. Сегодня не следует употреблять алкоголь — любые встречи будут интереснее на трезвую голову. Вечером можно сходить в спортзал или на уличную пробежку.
- Телец. Утро будет наполнено суетой, заботами и проблемами. Чтобы все это быстро решилось, не следует давать волю эмоциями — решайте все задачи хладнокровно и последовательно. Сегодня для вас особую опасность представляет огонь — будьте аккуратны, чтобы не пришлось обращаться к врачам. Несмотря на перепады настроения, постарайтесь уделить время семье и никого не обидеть.
- Близнецы. Хорошее время для уборки — в доме, на рабочем столе и в голове. Разберитесь с завалом дел, бумаг, ненужных вещей и отравляющих мыслей. Часть задач (например, по уборке квартиры) можно делегировать домочадцам. Если вам успешно удастся провести расхламление пространства, вечером можно побаловать себя покупкой вещи, о которой вы давно мечтали.
- Рак. От вас сегодня ждут подвигов в двойном размере. У вас хватит сил, чтобы совершить их все. Однако вечером сил может не хватить на любимую женщину. Откровенный разговор не только поможет предотвратить конфликт, но и позволит решить старые проблемы.
- Лев. Сегодня каждый захочет вывести вас из себя. Не поддавайтесь на манипуляции, не принимайте скоропалительных решений, молчите и занимайтесь своими делами. Вечер компенсирует дневные волнения — семья поможет восстановить душевное равновесие.
- Дева. В целом серый и безликий день будет озарен ярким неожиданным событием, которое подарит вам бурные эмоции. Потратьте время на общение с коллегами — вам нужны сторонники и защитники тыла в коллективе. Вечером будет полезно заняться спортом, чтобы сбросить накопившийся стресс.
- Весы. Будьте аккуратны с деньгами, особенно с чужими. Риск сегодня противопоказан в любой форме. Держите свои мысли при себе и поменьше разговаривайте — ваши резкие высказывания могут лишить вас друзей. Вечером обязательно найдите время для себя.
- Скорпион. Скорпионов сегодня ожидает день, полный сопротивления. С вами будут спорить все вокруг — и на работе, и дома. Причина тому — ваша склонность делить мир на черное и белое и не признавать полутонов. Чтобы не поссориться с оппонентами, постарайтесь взглянуть на ситуацию с их стороны и найдите компромисс. Возможно также, что все проблемы оттого, что вы устали и склонны видеть мир в негативном свете.
- Стрелец. Отличный день для смены имиджа — это касается не только внешности, но и стиля работы, образа мыслей или даже политических предпочтений. Не скрывайте свои решения от других — это упрочит ваш авторитет. Не пропустите шанс для перемен. В кругу семьи примите заботу, которую проявят о вас близкие люди.
- Козерог. Вас ожидает романтичный день. Общение с женщинами подарит давно забытые ощущения юношеской влюбленности. Однако не спешите с принятием решений в личной жизни. Не бойтесь проявлять инициативу, но не пытайтесь форсировать события.
- Водолей. Еще один знак, чей день пройдет в компании противоположного пола. Сделайте упор на общении со знакомыми женщинами. Вы сможете увидеть, что у вас много сторонниц, вашему мнению доверяют, о вас готовы заботиться. Благодаря расслабляющей обстановке вы сможете отвлечься от текущих проблем и неожиданно решить задачу, которая давно вам не давала покоя.
- Рыбы. Отличный день для занятий спортом. Тяжелая тренировка позволит избавиться от стресса, разгрузить мозг от надоевших мыслей и получить дозу эндорфина. Оставшееся время можно посвятить необременяющим делам, чтению, хобби или просто прокатиться на автомобиле по городу.
Гороскоп на 26 ноября для женщин:
- Овен. Утро будет суетным и приведет к мелким склокам в семье. Чтобы не допустить серьезного конфликта, выступите арбитром. Вечером решитесь на разговор с любимым человеком — это позволит избавиться от накопившихся взаимных претензий.
- Телец. День будет наполнен неурядицами — всплывут старые проблемы, вам напомнят о долгах и невыполненных обещаниях. Держитесь достойно — это тренировка перед новым, более высоким уровнем жизни. Удачный день для общения с руководством. Не отступайтесь от своих принципов, не отказывайтесь от желаний, не поступайтесь идеями. Упорство — ваш ключ к успеху.
- Близнецы. Ленивый день, в который вам придется покинуть диван, чтобы не потерять завоеванных с таким трудом позиций. Сегодня придется принимать решения, которые будут влиять на вашу жизнь в ближайшие годы. Доверяйте интуиции.
- Рак. День идеально подходит для общения — не отказывайтесь от встреч, они отнимут немного времени, зато принесут много выгоды. Возможны полезные для карьеры знакомства. В домашних делах попросите помощи домочадцев. Сегодня стоит отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.
- Лев. Сегодня вас попытаются обмануть — проверяйте любую информацию. Во время общения с коллегами и близкими будут постоянно возникать споры. Чтобы не растерять самообладание, исключите контакты с незнакомыми людьми. Доверяйте интуиции, сохраняйте выдержку.
- Дева. Еще один знак, у которого день будет наполнен встречами и разговорами. Важно проявлять дипломатичность, гибкость и даже лесть — это поможет получить выгодные предложения. Хорошо сложатся поездки и командировки. Сократите время работы за компьютером и в телефоне.
- Весы. Спокойный день. Дела будут делаться словно сами по себе. У вас хватит ресурса, чтобы вдохновить других людей на новые свершения. Уделите время всем членам семьи, в том числе шерстяным и хвостатым. Удачный день для благотворительности.
- Скорпион. Самый успешный день за долгий период. Ждите исполнения давних желаний. Вам благоволит удача, поэтому сегодня можно принимать важные решения, проводить судьбоносные переговоры. Используйте любую возможность, чтобы продвинуться к своей цели.
- Стрелец. Чтобы переключить мозг и избежать выгорания, проведите день в непривычной обстановке. Удачными будут путешествия, встречи с новыми людьми, проведение новых для вас уходовых процедур. Вечер проведите с семьей.
- Козерог. Очень удачный день для будущих мам. Вам удастся продвинуться к намеченной цели, в чем бы она ни заключалась. Вечер стоит провести в романтической обстановке, до того уделите время своей внешности.
- Водолей. Сегодня стоит заняться своим здоровьем и внешностью. Массаж, бассейн, баня, маникюр и педикюр, посещение парикмахера — все эти процедуры позволят вам повысить уверенность в себе, что в дальнейшем благоприятно отразится на работе и обстановке дома.
- Рыбы. Готовьте к получению важного предложения. Оно затронет и личную, и профессиональную сферы жизни. Не стремитесь принять решение сразу же — все тщательно просчитайте, обратитесь за советом к близким.