Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем

Гороскоп на каждый день

Гороскоп на сегодня 26 ноября для женщин и мужчин

Гороскоп на 26 ноября для женщин и мужчин обещает удачный день для начала любых проектов. Особый успех сегодня ожидает людей творческих профессий. Шансы на карьерный рост будут выше у тех, кто умеет договариваться и идти на компромисс. Чтобы не выгореть из-за обилия работы перед Новым годом, не забывайте уделять время отдыху. Начало ретроградного Меркурия может привести к отмене договоренностей и срыву сроков.

Гороскоп на 26 ноября для мужчин:

Овен. Сегодня у вас спорятся любые дела, что принесет немало положительных эмоций. Сегодня не следует употреблять алкоголь — любые встречи будут интереснее на трезвую голову. Вечером можно сходить в спортзал или на уличную пробежку.

Телец. Утро будет наполнено суетой, заботами и проблемами. Чтобы все это быстро решилось, не следует давать волю эмоциями — решайте все задачи хладнокровно и последовательно. Сегодня для вас особую опасность представляет огонь — будьте аккуратны, чтобы не пришлось обращаться к врачам. Несмотря на перепады настроения, постарайтесь уделить время семье и никого не обидеть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы. Хорошее время для уборки — в доме, на рабочем столе и в голове. Разберитесь с завалом дел, бумаг, ненужных вещей и отравляющих мыслей. Часть задач (например, по уборке квартиры) можно делегировать домочадцам. Если вам успешно удастся провести расхламление пространства, вечером можно побаловать себя покупкой вещи, о которой вы давно мечтали.

Рак. От вас сегодня ждут подвигов в двойном размере. У вас хватит сил, чтобы совершить их все. Однако вечером сил может не хватить на любимую женщину. Откровенный разговор не только поможет предотвратить конфликт, но и позволит решить старые проблемы.

Лев. Сегодня каждый захочет вывести вас из себя. Не поддавайтесь на манипуляции, не принимайте скоропалительных решений, молчите и занимайтесь своими делами. Вечер компенсирует дневные волнения — семья поможет восстановить душевное равновесие.

Дева. В целом серый и безликий день будет озарен ярким неожиданным событием, которое подарит вам бурные эмоции. Потратьте время на общение с коллегами — вам нужны сторонники и защитники тыла в коллективе. Вечером будет полезно заняться спортом, чтобы сбросить накопившийся стресс.

Весы. Будьте аккуратны с деньгами, особенно с чужими. Риск сегодня противопоказан в любой форме. Держите свои мысли при себе и поменьше разговаривайте — ваши резкие высказывания могут лишить вас друзей. Вечером обязательно найдите время для себя.

Скорпион. Скорпионов сегодня ожидает день, полный сопротивления. С вами будут спорить все вокруг — и на работе, и дома. Причина тому — ваша склонность делить мир на черное и белое и не признавать полутонов. Чтобы не поссориться с оппонентами, постарайтесь взглянуть на ситуацию с их стороны и найдите компромисс. Возможно также, что все проблемы оттого, что вы устали и склонны видеть мир в негативном свете.

Стрелец. Отличный день для смены имиджа — это касается не только внешности, но и стиля работы, образа мыслей или даже политических предпочтений. Не скрывайте свои решения от других — это упрочит ваш авторитет. Не пропустите шанс для перемен. В кругу семьи примите заботу, которую проявят о вас близкие люди.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог. Вас ожидает романтичный день. Общение с женщинами подарит давно забытые ощущения юношеской влюбленности. Однако не спешите с принятием решений в личной жизни. Не бойтесь проявлять инициативу, но не пытайтесь форсировать события.

Водолей. Еще один знак, чей день пройдет в компании противоположного пола. Сделайте упор на общении со знакомыми женщинами. Вы сможете увидеть, что у вас много сторонниц, вашему мнению доверяют, о вас готовы заботиться. Благодаря расслабляющей обстановке вы сможете отвлечься от текущих проблем и неожиданно решить задачу, которая давно вам не давала покоя.

Рыбы. Отличный день для занятий спортом. Тяжелая тренировка позволит избавиться от стресса, разгрузить мозг от надоевших мыслей и получить дозу эндорфина. Оставшееся время можно посвятить необременяющим делам, чтению, хобби или просто прокатиться на автомобиле по городу.

Гороскоп на 26 ноября для женщин:

Овен. Утро будет суетным и приведет к мелким склокам в семье. Чтобы не допустить серьезного конфликта, выступите арбитром. Вечером решитесь на разговор с любимым человеком — это позволит избавиться от накопившихся взаимных претензий.

Телец. День будет наполнен неурядицами — всплывут старые проблемы, вам напомнят о долгах и невыполненных обещаниях. Держитесь достойно — это тренировка перед новым, более высоким уровнем жизни. Удачный день для общения с руководством. Не отступайтесь от своих принципов, не отказывайтесь от желаний, не поступайтесь идеями. Упорство — ваш ключ к успеху.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы. Ленивый день, в который вам придется покинуть диван, чтобы не потерять завоеванных с таким трудом позиций. Сегодня придется принимать решения, которые будут влиять на вашу жизнь в ближайшие годы. Доверяйте интуиции.

Рак. День идеально подходит для общения — не отказывайтесь от встреч, они отнимут немного времени, зато принесут много выгоды. Возможны полезные для карьеры знакомства. В домашних делах попросите помощи домочадцев. Сегодня стоит отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.

Лев. Сегодня вас попытаются обмануть — проверяйте любую информацию. Во время общения с коллегами и близкими будут постоянно возникать споры. Чтобы не растерять самообладание, исключите контакты с незнакомыми людьми. Доверяйте интуиции, сохраняйте выдержку.

Дева. Еще один знак, у которого день будет наполнен встречами и разговорами. Важно проявлять дипломатичность, гибкость и даже лесть — это поможет получить выгодные предложения. Хорошо сложатся поездки и командировки. Сократите время работы за компьютером и в телефоне.

Весы. Спокойный день. Дела будут делаться словно сами по себе. У вас хватит ресурса, чтобы вдохновить других людей на новые свершения. Уделите время всем членам семьи, в том числе шерстяным и хвостатым. Удачный день для благотворительности.

Скорпион. Самый успешный день за долгий период. Ждите исполнения давних желаний. Вам благоволит удача, поэтому сегодня можно принимать важные решения, проводить судьбоносные переговоры. Используйте любую возможность, чтобы продвинуться к своей цели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM