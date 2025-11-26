Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача

Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача

Педикулез, или заражение вшами, — паразитарное заболевание, окруженное массой мифов. С медицинской точки зрения педикулез — инфекция, способная поразить любого человека. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, как бороться с данным недугом и как уберечь от него детей.

Какой паразит вызывает педикулез

Многие до сих пор ошибочно связывают педикулез с нечистоплотностью или неблагополучием. С медицинской точки зрения, это просто инфекция, которая с одинаковой вероятностью может поразить любого человека, независимо от его социального статуса и гигиены.

Педикулез вызывает мелкое насекомое-паразит — вошь. Существует три основных вида, паразитирующих на человеке: головная, платяная и лобковая. Наиболее распространена головная вошь, которая предпочитает чистые волосы, так как по ним ей легче передвигаться.

Это мелкое бескрылое насекомое размером два-три миллиметра. Взрослая самка откладывает яйца (гниды), прочно приклеивая их к основанию волоса специальным клейким веществом. Через 7–10 дней из гниды вылупляется нимфа, которая через несколько линек превращается во взрослую особь. Весь цикл проходит на волосистой части головы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как передается педикулез

Пути передачи: прямой контакт «голова к голове» — основной путь. Реже — через предметы обихода: расчески, заколки, головные уборы, подушки, наушники. Вши не умеют прыгать или летать, они быстро переползают с одного человека на другого.

Главные признаки педикулеза

Основные признаки педикулеза сложно игнорировать, хотя зуд — главный и самый мучительный симптом — может появиться не сразу. Он вызван реакцией кожи на слюну паразита, которую он впрыскивает при укусе. Зуд особенно силен в затылочной области, за ушами и на висках.

Следующий симптом — наличие гнид и взрослых вшей. Гниды выглядят как крошечные серебристо-белые или желтоватые капсулы, прочно прикрепленные к волосам. Их часто путают с перхотью, но ключевое отличие — гниды невозможно стряхнуть, они плотно держатся на волосе. Увидеть живую вошь сложнее, так как она быстро двигается и избегает света.

Еще один тревожный сигнал — наличие следов расчесов. На коже головы, особенно у детей, могут появляться красные корочки, а иногда гнойнички, если в ранки попадает инфекция.

Постоянный зуд мешает нормально отдыхать, что сказывается на общем состоянии. Из-за этого появляется ухудшение сна и выраженная раздражительность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто в группе риска по заражению вшами

Абсолютно все люди находятся в зоне потенциального риска, но есть группы, где заражение происходит чаще:

дети в возрасте от 3 до 12 лет. Это основная группа риска. Активные групповые игры, совместные занятия, «секреты» с соприкосновением голов, общие шкафчики в садах и школах — все это способствует легкому распространению вшей;

члены семьи заразившегося ребенка;

люди, проживающие в скученных условиях (интернаты, лагеря, казармы);

лица, работающие в больших коллективах с детьми (воспитатели, учителя).

Чем опасен педикулез при отсутствии лечения

Игнорирование педикулеза или его неправильное лечение может привести к неприятным последствиям:

вторичная бактериальная инфекция. Постоянные расчесы повреждают кожу, открывая «входные ворота» для бактерий (стафилококков, стрептококков). Это может привести к импетиго (гнойничковому поражению), фурункулам, а в тяжелых случаях — к воспалению лимфатических узлов;

дерматит. Хроническое раздражение кожи головы может спровоцировать развитие экземы;

психологический дискомфорт и социальная изоляция. Ребенка могут дразнить сверстники, у взрослого могут возникнуть серьезные проблемы на работе и в общении. Чувство стыда и неприятия себя — одно из самых тяжелых последствий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предотвратить педикулез и защитить от него детей

Профилактика педикулеза не требует сложных действий, но должна быть постоянной и системной.

Регулярный осмотр. Раз в одну-две недели при хорошем освещении тщательно осматривайте голову ребенка, особенно зоны за ушами и на затылке. Используйте густой гребень для волос. Обучение детей. Объясните ребенку, почему нельзя меняться шапками, кепками, заколками, наушниками и расческами с друзьями. Аккуратность в общественных местах. В бассейне плавайте в шапочке. В раздевалках и гардеробах прячьте головной убор в рукав, а не вешайте на крючок поверх чужих вещей. Гигиена вещей. Регулярно мойте и стирайте головные уборы, постельное белье, полотенца при высокой температуре (выше 60 °C). Использование профилактических средств. Если в коллективе есть случаи педикулеза, можно использовать средства с репеллентным действием (например, на основе эфирных масел лаванды, чайного дерева, розмарина). Однако их эффективность не столь высока, как у лечебных препаратов.

Что делать, если диагноз поставлен?

Обнаружение вшей — не повод для паники. Это решаемая проблема, если подойти к ней комплексно. Сохраняйте спокойствие. Не ругайте ребенка и не вините себя. Помните, что это медицинская проблема, а не признак небрежности.

Купите в аптеке современное противопедикулезное средство. Сегодня не нужно брить голову или поливать ее керосином. Фармацевт предложит шампуни, спреи, лосьоны или кремы на основе современных инсектицидов (перметрин, малатион) или физических блокаторов (диметиконы, циклометиконы). Внимательно читайте инструкцию и строго следуйте ей. Обязательно вычесывайте гнид. После обработки и мытья головы мокрые волосы необходимо тщательно прочесать специальным густым гребнем (часто он идет в комплекте со средством). Это самый важный этап, так как многие препараты не убивают гнид. Разделяйте волосы на небольшие пряди и вычесывайте их над белой тканью или бумагой. Процедуру нужно повторять несколько дней подряд.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обработайте все вещи и помещение. Постельное белье, полотенца, головные уборы, мягкие игрушки постирайте при температуре не ниже 60 °C. То, что нельзя стирать, можно упаковать в плотный полиэтиленовый пакет и оставить на две недели (за это время все вши и гниды погибнут без доступа к пище). Расчески и заколки промойте горячей водой с мылом или обработайте тем же педикулицидным средством. Ковры, мягкую мебель, сиденья в машине тщательно пропылесосьте.

Предупредите близких. Сообщите о ситуации в детский сад или школу, а также осмотрите всех членов семьи. Лечение необходимо одновременно пройти всем, у кого обнаружены вши. Проведите контрольный осмотр через 7–10 дней после обработки, чтобы убедиться в отсутствии выживших гнид, и повторите обработку, если это указано в инструкции к препарату.

Педикулез — это досадная неприятность, но не катастрофа. Грамотные последовательные действия и современные аптечные средства позволяют быстро и эффективно решить эту проблему, вернув комфорт и уверенность в себе.

Читайте также:

Провоцируют рак и диабет: врач назвала самые опасные магазинные продукты

Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача

Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы

ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить