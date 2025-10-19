Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача

Фтор — один из самых противоречивых минералов в нашем рационе. С одной стороны — признанный борец с кариесом, с другой — его избыток опасен. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, как восполнить запас фтора и в чем заключается опасность переизбытка данного минерала.

За что фтор отвечает в организме человека

В отличие от многих других минералов фтор не выполняет жизненно важных метаболических функций. Его роль в организме человека узкоспециализирована, но крайне важна. Основная функция — реминерализация и укрепление зубной эмали. Когда мы потребляем фтор (местно, через пасту или системно с водой и едой), он встраивается в кристаллическую решетку эмали (гидроксиапатит), превращая ее в более устойчивый к кислотам фторапатит. Это делает зубы значительно более устойчивыми к разрушительному действию бактерий и кислот, вызывающих кариес.

Вторичная функция: в небольшом количестве фтор накапливается в костях, немного увеличивая их плотность. Однако его роль в профилактике переломов (в отличие от кальция и витамина D) считается незначительной.

Накапливает ли организм фтор

Да, и это его ключевая особенность. Практически весь фтор, поступающий в организм, накапливается в твердых тканях: 99% — в костях и зубах, но не в мягких тканях при адекватном потреблении. В случае полного прекращения поступления микроэлемента запасов хватит на месяцы и даже годы, однако дефицит фтора — понятие относительное. Он не приводит к системным сбоям в работе организма, как нехватка, например, магния или калия. Его единственное значимое последствие — повышенный риск развития кариеса. Организм не будет извлекать фтор из костей для нужд зубной эмали.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фторирование воды — одно из 10 великих достижений общественного здравоохранения XX века. По данным ВОЗ, эта практика позволяет снизить распространенность кариеса среди населения на 30–50%. Споры вокруг нее часто носят политический, а не научный характер.

Долгое время считалось, что фтор усваивается только при проглатывании (системное действие). Современные исследования доказывают, что наибольшую пользу фтор приносит при местном применении (контакт с поверхностью зуба). Именно поэтому даже в регионах с фторированной водой стоматологи рекомендуют использовать богатые этим микроэлементом пасты.

Главные источники фтора для человека

Основным источником фтора является питьевая вода. Это обусловлено тем, что содержание в продуктах сильно зависит от региона, где они были выращены или произведены.

Продукты, богатые фтором:

фторированная вода и некоторые минеральные воды;

чай (особенно зеленый и белый);

морепродукты и жирная морская рыба (скумбрия, лосось, сардины);

яичные желтки;

гречневая крупа;

яблоки и грейпфруты.

Важно помнить, что количество фтора в пище несравнимо мало с тем, которое можно получить из фторированной воды или при использовании зубной пасты.

Как фтор взаимодействует с другими витаминами и минералами

Антагонистами, ухудшающими усвоение фтора, являются кальций и магний. При одновременном приеме они формируют нерастворимые соединения, значительно снижая биодоступность. Это важно учитывать при приеме добавок: фтор и кальций/магний следует принимать с интервалом в два-три часа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Синергисты (улучшают эффект):

витамин D: опосредованно, через улучшение усвоения кальция, способствует более эффективному включению фтора;

фосфор: как и кальций, является основным структурным элементом костей и зубов, работая с фтором в комплексе.

Последствия дефицита и переизбытка фтора

Единственное четко доказанное последствие недостаточного потребления фтора — это повышенная подверженность кариесу. Зубная эмаль становится слабее, хуже сопротивляется кислотам и бактериальному налету, что приводит к более быстрому образованию полостей.

Переизбыток — более актуальная проблема для современного человека, чем дефицит. Отравление разовой большой дозой фтора практически невозможно в бытовых условиях. Опасность представляет хроническое потребление завышенных доз на протяжении многих лет.

Флюороз зубов — самый частый признак избытка фтора в возрасте до 6–8 лет, когда происходит формирование постоянных зубов. Проявляется в виде белых меловидных пятен или полос на эмали, а в тяжелых случаях — коричневой пигментации и дефектов эмали. Основная причина — проглатывание зубной пасты.

Флюороз скелета — серьезное хроническое состояние, возникающее при потреблении очень высоких доз фтора в течение 10–20 лет. Фтор накапливается в костях, делая их чрезмерно плотными. Это может приводить к болям в костях и суставах, повышенной хрупкости костей, окостенению связок и ограничению подвижности суставов. Парадокс: в малых дозах укрепляет, в больших — ослабляет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые исследования указывают на возможную связь очень высокого потребления фтора с нарушениями в работе щитовидной железы и нервной системы, но эти данные требуют дальнейшего изучения и актуальны лишь для регионов с экстремально высоким природным содержанием фтора в воде.

Фтор — это классический пример парацельсовского принципа «Все — яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». В малых контролируемых дозах (0,7–1,2 мг/л в питьевой воде, использование пасты с фтором) — это надежный союзник в борьбе с кариесом. В больших дозах — потенциальный токсин.

Главные правила безопасности:

Не используйте большое количество пасты при чистке зубов ребенку и следите, чтобы он ее не глотал. Узнайте о содержании фтора в вашей питьевой воде (можно запросить анализ у поставщика). Не принимайте добавки с фтором без прямого назначения врача, который учтет все источники его поступления.

Осознанное отношение к этому минералу позволит вам извлечь из него только пользу, избежав всех потенциальных рисков.

