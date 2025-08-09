Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью

Практически любое лекарство представляет собой химическое вещество. Задача пациента и лечащего врача — добавиться максимального усвоения инородного соединения. NEWS.ru поговорил с клиническим фармакологом Красногорской больницы Ириной Акулиной и узнал, как правильно принимать препараты и что означают рекомендации «до еды» и «после еды».

Что означают рекомендации «до», «во время» и «после еды»

Пометка «до еды» означает прием препарата за 30–60 минут до начала приема пищи. До еды чаще принимают: диуретики; сульфаниламидные препараты рекомендуют запивать щелочным питьем, например минеральной водой, во время лечения следует исключить пищевые продукты, содержащие серу (яйца, бобы, томаты, печень); кальция глюконат (исключить продукты, содержащие щавелевую, уксусную и жирные кислоты). За полчаса до еды — средства, понижающие кислотность желудочного сока (антацидные и желчегонные средства); противоязвенные препараты, антиаритмические препараты;

«Во время еды» означает период за 30 минут перед непосредственным приемом пищи и 30 минут после его окончания. Во время еды чаще принимают препараты желудочного сока или пищеварительные ферменты, так как они помогают желудку переваривать пищу; водорастворимые витамины (С и группы В).

«После еды» — период в течение 30–120 минут после приема пищи. После еды чаще принимают болеутоляющие (нестероидные) противовоспалительные препараты; жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), комплексные поливитаминные препараты; средства, которые являются компонентами желчи, сердечные гликозиды (при этом рекомендуется таблетки измельчить, запивать крахмальной слизью, исключить белковую пищу); хлористый кальций.

Если в инструкции нет иных указаний — лекарственный препарат принимают натощак — применение лекарственного препарата не менее чем за 60 мин до еды или через 2 часа после приема пищи. Натощак чаще принимают: настойки, настои, отвары и им подобные препараты из растительного сырья.

Независимо от еды чаще принимают бронхолитики; средства, улучшающие мозговое кровообращение, а также лекарства, назначенные «под язык».

Как и чем правильнее запивать лекарства

Лучше всего, если нет специальных указаний, запивать простой кипяченой водой. Вода — хороший растворитель и не оказывает влияния на действующее вещество.

Нельзя запивать препараты иной жидкостью (молоко, соки различных фруктов, минеральная вода и пр.), т. к. она реагирует с лекарством, порой с образованием нерастворимых комплексов, разрушая (видоизменяя) действующее лекарственное вещество. Лекарственный препарат оказывается неэффективным. Так, не следует запивать лекарства молоком, поскольку снижается эффективность ферментов, антибиотиков, лекарств, сходных по строению с белками (сердечных гликозидов, кофеина, противоязвенных препаратов). Препараты железа нельзя принимать совместно с молоком и продуктами с большим содержанием щавелевой кислоты и дубильных веществ (крепкий чай, кофе, шпинат, черника). Препараты кальция не стоит запивать молоком, газированной водой, сочетать с продуктами, богатыми жиром.

Не следует запивать лекарства чаем. В чае содержится танин, который образует нерастворимые соединения с азотосодержащими средствами.

Категорически нельзя сочетать одновременный прием лекарств и алкоголя. Практика показывает, что именно при подобном сочетании возникают самые тяжелые осложнения. Например, при длительном приеме нестероидных препаратов и алкогольных напитков происходит повреждение слизистой оболочки желудка и может образоваться язва. Антибиотики при одновременном приеме с алкоголем не только теряют наполовину свои лечебные свойства, но и могут образовывать вредные для организма химические соединения.

Можно ли принимать несколько препаратов одновременно

Если назначено несколько лечебных препаратов, принимать их необходимо отдельно. Даже самые безвредные для организма лекарства при одновременном приеме нескольких препаратов дадут большую нагрузку на желудок и печень. Кроме того, никто и никогда не скажет, как поведут себя под воздействием индивидуальной среды желудка каждого человека несколько медицинских препаратов, принятых одновременно. Не вызовут ли они образование в желудке токсических средств. Поэтому прием лекарственных средств нужно развести по времени, чтобы промежуток между приемом составлял не менее 15–30 минут.

Какие лекарства нужно принимать строго по графику

Гормональные и «сердечные» препараты, большинство антибиотиков следует принимать строго по часам. Если в инструкции указано «три раза в день», это вовсе не значит: завтрак — обед — ужин. Лекарство нужно принимать каждые восемь часов, чтобы в крови ровно поддерживалась его концентрация. Даже ночью необходимо обязательно принимать лекарства, если на то есть рекомендация врача.

Можно ли прерывать прием лекарств после исчезновения симптомов

Ни в коем случае нельзя прекращать прием, даже если симптомы болезни уменьшились или исчезли, особенно это касается антибиотиков. Ведь при лечении этими препаратами сначала погибают наиболее слабые микроорганизмы, потом — более стойкие, а в самом конце — все остальные. Если не провести полный курс лечения, то самые стойкие микроорганизмы выживут и приспособятся к этим лекарствам, а при последующих заболеваниях они уже будут нечувствительны к данному антибиотику или чувствительны, но к более высокой, небезвредной для организма, дозе.

Можно ли принимать просроченные лекарства

Самое малое, что будет от этого, — неэффективность лечения, а самое большое — непоправимый вред здоровью. Ведь при истечении сроков годности реакция препаратов при попадании в организм человека может отличаться в худшую сторону от той, что предусмотрена инструкцией. Это же в ровной мере касается и препаратов, которые хранились неправильно (не соблюдалась температура, влажность, световые предостережения).

