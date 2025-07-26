Предотвращаем рак и остеопороз: какие обследования нужны после 50–55 лет

После 50–55 лет в организме человека происходят значительные изменения. В частности, растет риск хронических, онкологических и сосудистых заболеваний. Организм постепенно утрачивает компенсаторные механизмы, накапливаются метаболические и тканевые повреждения. Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова рассказала в интервью NEWS.ru, какие анализы и процедуры помогут вовремя выявить и предотвратить опасные заболевания в этом возрасте.

Какие анализы крови нужно сдавать после 50–55 лет

Повышенный уровень общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов связан с риском инсульта, инфаркта, а также ишемической болезни сердца. Необходим регулярный мониторинг глюкозы крови натощак и гликированного гемоглобина для раннего выявления сахарного диабета и преддиабета. Нужно сдавать такие анализы каждый год.

С возрастом усиливается роль системного воспаления низкой интенсивности в патогенезе сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Нужно ежегодно сдавать анализы на С-реактивный белок высокой чувствительности (CRP-hs) — маркер сосудистого воспаления, на фибриноген — фактор риска тромбозов и прогрессирования атеросклероза, а также на гомоцистеин. Это индикатор нарушения метаболизма сосудистой стенки, ассоциирован с риском инсульта и деменции.

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Какие исследования позволяют предотвратить и вовремя выявить болезни ЖКТ

У людей в возрасте 50 лет и старше возрастает риск развития хронических заболеваний и недугов, связанных с пищеводом, желудком и двенадцатиперстной кишкой. Причиной могут послужить язвенные изменения и дисплазия слизистой оболочки. Пациентам с длительным анамнезом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита и язвы, курящим людям, а также в случае наследственной предрасположенности к онкозаболеваниям ЖКТ нужно делать фиброгастродуоденоскопию (ФГДС).

Достаточно проходить это обследование раз в три или пять лет при отсутствии патологии. При сильных болях в животе ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Следует своевременно обратиться к врачу и пройти назначенное обследование.

В топ-3 причин смертности после 50 лет входит колоректальный рак. Базовый метод профилактики этого заболевания — колоноскопия. Большинство случаев колоректального рака развиваются из доброкачественных полипов, обнаруживаемых за годы до злокачественной трансформации. При этом существуют несколько вариантов проведения этого исследования. Например, оптическая колоноскопия позволяет визуально оценить слизистую кишечника, обнаружить полипы, провести биопсию и сразу их удалить. Седативная колоноскопия проводится под медикаментозным сном, комфортна для пациента и полностью исключает болевые ощущения.

Виртуальная колоноскопия выполняется с помощью компьютерной томографии Она не требует введения зондов в кишечник, но не позволяет удалить найденные полипы. Во время капсульной эндоскопии пациент проглатывает капсулу с камерой, которая фиксирует изображение слизистой. Проходить колоноскопию следует раз в 5–10 лет при отсутствии выявленных образований.

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Какие обследования нужно пройти мужчинам старше 50 лет

Мужчинам нужно уделить отдельное внимание скринингу заболеваний предстательной железы, которое включает трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). Этот метод позволяет визуализировать структуру простаты, определить наличие гиперплазии, узлов, кист, а также опухолевых образований. Особенно важно пройти это обследование при частом мочеиспускании, эректильной дисфункции, а также болях в области малого таза. Оно показано всем мужчинам после 50 лет — раз в один-два года.

Какие болезни подстерегают курильщиков после 50 лет

Проблемы с дыханием после 50 лет — нередкое явление. Особенно это касается тех, кто курит длительное время. Вовремя выявить заболевания, которые могут привести к раку легких и к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), позволит спирометрия. Ее можно проходить в рамках диспансеризации, а также по направлению врача — раз в два-три года.

Как проверить состояние костей после 50 лет

Остеопороз — еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются люди старшего возраста. Снижение плотности костной ткани происходит незаметно, однако повышает риск переломов, в том числе шейки бедра.

Денситометрия методом двойной рентгеновской абсорбциометрии (DEXA) позволяет количественно оценить минеральную плотность кости. Периодичность обследования — раз в три-пять лет или чаще, но по показаниям врача.

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Как проверять интеллектуальные способности после 50 лет

Снижение памяти и внимания у человека старше 50 лет может являться первым признаком нейродегенеративных заболеваний. Следует проводить диагностику раз в два или три года, если нет сопутствующих симптомов. Ранняя диагностика осуществляется с помощью стандартных когнитивных шкал: MMSE (Mini Mental State Examination) и MoCA (Montreal Cognitive Assessment). При выявлении когнитивных дефицитов требуется последующее МРТ-обследование.

Если у пациента наблюдаются признаки когнитивных расстройств, включая головокружение и хронические головные боли, врач может назначить МРТ головного мозга. Это обследование позволяет исключить сосудистую энцефалопатию, атрофические процессы, опухоли, а также последствия ишемических инсультов.

Какие процедуры позволяют выявить проблемы с сердцем у людей старше 50 лет

Говоря об ишемической болезни сердца, следует отметить, что возрастной рост риска ИБС требует более детальной диагностики, чем стандартное ЭКГ. Современные методы включают: стресс-эхокардиографию, а также КТ-коронарографию для исключения стенозов коронарных артерий. Проходить обследование нужно по показаниям врача в зависимости от факторов риска.

Не допустить развитие опасных заболеваний, конечно, можно. Для этого каждый человек после 50 лет должен вести здоровый образ жизни, заниматься регулярной физической активностью, отказаться от вредных привычек и больше отдыхать. Профилактика — ключ к здоровью.

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