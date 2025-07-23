Врач раскрыла идеальную продолжительность чистки зубов

Оптимальное время чистки зубов составляет от двух до пяти минут — это позволяет эффективно удалить налет и остатки пищи, не повреждая эмаль и десны, заявила NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина. По ее словам, слишком короткая или, наоборот, длительная чистка может навредить здоровью полости рта.

Как правило, рекомендованное время для чистки зубов входит в интервал от двух до пяти минут. Именно в данный промежуток должна укладываться каждая гигиеническая процедура. Если чистить зубы менее двух минут, то тогда вам не удастся качественно удалить налет с эмали и устранить частицы пищи из труднодоступных мест, а если слишком затягивать с процессом, возникает риск поранить эмаль и десны из-за продолжительного механического воздействия, — пояснила Гришина.

Она отметила, что особенно осторожными при чистке зубов следует быть людям с пародонтитом, у которых десны более чувствительны и склонны к кровоточивости. Также врач добавила, что завершать процедуру нужно ополаскиванием.

Особенно высок риск поранить эмаль и десны для людей, страдающих от пародонтита и, соответственно, повышенной кровоточивости тканей. Не забывайте, что завершать процедуру чистки зубов нужно ополаскиванием, которое по времени должно составлять не менее одной минуты, — резюмировала Гришина.

Ранее стоматолог Татьяна Кудряшина заявила, что тренд на самолечение зубов в России с помощью дешевых материалов с маркетплейсов крайне опасен. По ее словам, россияне начали массово пломбировать зубы и отбеливать их.