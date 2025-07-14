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14 июля 2025 в 16:05

Стало известно, чем опасно самостоятельное отбеливание зубов

Стоматолог Кудряшина: отбеливая зубы самостоятельно, можно остаться без эмали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тренд на самолечение зубов в России с помощью дешевых материалов с маркетплейсов крайне опасен, заявила NEWS.ru стоматолог Татьяна Кудряшина. По ее словам, россияне начали массово пломбировать зубы и отбеливать их.

Надо понимать, что даже отбеливание рискует оказаться крайне опасной процедурой. Вполне можно остаться без эмали, восстановить ее будет крайне сложно. Любые такие вмешательства должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами, — указала Кудряшина.

Она также рассказала, что в последнее время все чаще сталкивается с последствиями такого «домашнего лечения».

У меня была пациентка, которая пришла на прием с запущенным воспалительным процессом. Оказалось, что у женщины долгое время болел зуб, однако в стоматологию она идти категорически не хотела. Решила „полечиться“ самостоятельно. Результат оказался плачевным, — сказала врач.

Ранее стало известно, что в российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента.

Стоматолог, работавший с аппаратом, пояснил, что видео только сейчас распространилось по соцсетям, однако случилось все уже давно. По его словам, ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали, отделавшись легким испугом.

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Анна Акимова
А. Акимова
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