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14 июля 2025 в 13:31

Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow, сообщает телеканал РЕН ТВ. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента.

Стоматолог, работавший с аппаратом, пояснил, что видео только сейчас распространилось по соцсетям, однако случилось все уже давно. По его словам, ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали, отделавшись легким испугом.

Само событие произошло давно. Просто аппарат AirFlow забился порошком и взорвался. Ассистент не уследил, — отметил врач.

Он также опроверг информацию, что инцидент произошел в Дагестане. Медик пояснил, что он и пациент являются уроженцами республики, однако клиника расположена в другом регионе.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик, впавший в кому на приеме у стоматолога в Одинцово, умер от остановки сердца. Ребенок перестал приходить в себя после того, как ему лечили зубы под наркозом целых четыре часа. Затем его перевели в дневной стационар: врачи ждали, когда он очнется. Однако юный пациент так и не открыл глаза.
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