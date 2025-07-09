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09 июля 2025 в 15:30

В Одинцово умер впавший в кому после стоматолога малыш

SHOT: у ребенка из Одинцово остановилось сердце после наркоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетний мальчик, впавший в кому на приеме у стоматолога в Одинцово, умер от остановки сердца, сообщил Telegram-канал SHOT. Также у ребенка зафиксировали отек мозга.

По информации журналистов, в стоматологическую клинику мальчика привела мама. Семья проживала недалеко от учреждения. Ребенку лечили зубы под наркозом целых четыре часа. Затем его перевели в дневной стационар: врачи ждали, когда он очнется. Однако юный пациент так и не открыл глаза.

СМИ сообщают, что у ребенка случился отек дыхательных путей. Пострадавшего экстренно доставили в тяжелом состоянии в реанимацию центра Рошаля. У мальчика зафиксировали отек мозга, а затем — остановку сердца.

Ранее стоматолог Наталья Кадькалова не исключила, что причиной комы четырехлетнего мальчика после наркоза может быть индивидуальная реакция. Однако, по ее словам, преждевременно делать выводы, не зная анамнез ребенка, лицензию клиники и дозировку препарата. Анестезиолог перед процедурой должен был внимательно изучить все показатели у ребенка, добавила медик.

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