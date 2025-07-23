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23 июля 2025 в 08:05

IT-эксперт раскрыл, как правильно подготовить компьютер к продаже

IT-эксперт Лопатников: перед продажей ПК нужно переустановить ОС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед продажей персонального компьютера необходимо переустановить операционную систему и форматировать жесткий диск, заявил NEWS.ru IT-эксперт Даниил Лопатников. По его словам, так новый пользователь не сможет восстановить удаленные документы и пароли.

При подготовке ноутбука или персонального компьютера к продаже крайне важно удалить все личные данные — переписку, сохраненные пароли, копии документов. Недостаточно просто удалить файлы вручную или сбросить систему до заводских настроек, так как при желании данные можно восстановить. Один из надежных способов – полное форматирование диска с перезаписью и последующей установкой «чистой» операционной системы, — сказал Лопатников.

Он добавил, что установка новой Windows с флешки эффективна, но только если предварительно диск был очищен безопасным методом. По словам IT-эксперта, такой подход позволит передать устройство новому владельцу без угрозы утечки информации.

Ранее эксперт по безопасности Урван Парфентьев предупредил россиян о рисках хранения личной информации в смартфонах. Специалист отметил, что чувствительные данные могут попасть в руки мошенников, если устройство будет взломано.

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