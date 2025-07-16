Россиян предупредили о рисках хранения личных данных в смартфоне Специалист по безопасности Парфентьев сравнил цифровое устройство с сейфом

Эксперт по безопасности Урван Парфентьев предупредил россиян о рисках хранения личной информации в смартфонах. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что чувствительные данные могут попасть в руки мошенников, если устройство будет взломано.

Цифровое устройство можно сравнить с сейфом. При его взломе чувствительная информация уйдет к злоумышленникам, и они смогут воспользоваться ею в мошеннических целях, — сказал он.

Парфентьев рекомендовал переносить конфиденциальные данные на другие носители, не связанные с интернетом. К таким данным он отнес личные фотографии, скрины переписок, а также логины и пароли от соцсетей и приложений. Он также посоветовал удалить чувствительную информацию с устройства, если есть опасения утечки личных данных.

IT-эксперт Владимир Зыков ранее заявил, что внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.