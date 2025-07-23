Назван способ повысить осведомленность россиян в сфере ЖКХ

Необходимо внедрить образовательные модули по жилищно-коммунальным вопросам в приложение «Госуслуги Дом», заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, с данной инициативой он обратился к министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. Соответствующий документ имеется в распоряжении NEWS.ru.

Если добавить в «Госуслуги Дом» простые инструкции, видео и тесты, люди смогут лучше понимать, как устроено ЖКХ. Например, как проверить, правильно ли работает УК, или как оформить жалобу, если что-то не так. Если предложение поддержат, приложение станет не только удобным инструментом для оплаты счетов, но и полезным ресурсом для обучения в сфере ЖКХ. Люди смогут больше узнать о своих правах и обязанностях, используя проверенные государственные сервисы. А новые знания могут позволить активнее участвовать в содержании своих домов, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что приложение «Госуслуги Дом» уже используют более 10 миллионов человек. По его словам, шаг интеграции учебных материалов в приложение поможет людям быстрее находить нужную информацию без долгих поисков в интернете.

Приложение «Госуслуги Дом» уже используют более 10 миллионов человек. Содержание жилья — это не только право жить в комфорте, но и обязанность разбираться в том, как управляется дом. Шаг интеграции учебных материалов в приложение поможет людям быстрее находить нужную информацию без долгих поисков в интернете. Инициатива может быть реализована в виде пилотного проекта в нескольких регионах, включая Московскую область, — резюмировал Бондарь.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что на платформе «Госуслуги» планируют внедрить новый сервис, который будет представлять собой цифровой профиль молодого человека. По его словам, он объединит данные о социальной, профессиональной и образовательной жизни молодежи.