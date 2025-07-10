Что пить, какую одежду носить в жару: советы от терапевта, которые спасут

Что пить, какую одежду носить в жару: советы от терапевта, которые спасут

Аномальная жара — серьезное испытание для организма человека. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Заремой Тен и узнал, как правильно охлаждаться во время летнего зноя и кому лучше не выходить лишний раз на улицу.

Можно ли пить ледяную воду в жару

Представьте: вы на улице, солнце палит, градусник зашкаливает. И тут — желанный глоток ледяной воды или стакан колотого льда. Ощущение моментального облегчения, но оно обманчиво и даже опасно. Резкий контраст температур — настоящий шок для разогретой слизистой горла. Это как обжечь ее холодом. Результат — микротравмы, снижение местного иммунитета и высокая вероятность заполучить фарингит или ангину. «Ледяной» ожог открывает ворота для вирусов и бактерий.

Ледяная вода оказывает неблагоприятное воздействие не только на слизистую глотки, попадая в горячий желудок, вода вызывает резкий спазм сосудов пищеварительного тракта. Это нарушает кровообращение и процесс пищеварения. Кроме того, организм воспринимает такой холод как стресс, мобилизуя силы на согревание, а не на охлаждение, что лишь временно усиливает внутренний жар. Вывод: пейте прохладную, комнатной температуры или чуть ниже, около 15–20 °C, но не ледяную воду! Освежает она ничуть не хуже, зато безопасно.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как правильно принимать душ в жару

В зной хочется не только освежиться стаканчиком ледяной воды, но и встать под ледяные струи. Такой душ — стресс для организма, аналогичный глотку ледяной воды. Он даст кратковременное ощущение прохлады, но затем тело начнет усиленно вырабатывать тепло, чтобы согреться.

Режим насадки: лучше всего рассеянный поток (дождик), а не жесткая направленная струя.

Время: оптимально — 5–15 минут. Не нужно стоять под душем полчаса, это может пересушить кожу.

Температура воды: прохладная или чуть теплая. Идеально — около 20--25 °C, то есть чуть ниже температуры тела. Именно такая вода эффективно охлаждает кожу, не вызывая резкого спазма сосудов и последующей компенсаторной реакции нагрева.

Эффект: после такого душа вы действительно почувствуете приятную прохладу, которая будет держаться дольше, чем после ледяного шока. Кожа успокоится, а тело естественным образом охладится.

Для людей с какими болезнями жара особенно опасна

Жара — испытание не только для здорового человека, но и особо тяжелое время для тех, у кого есть проблемы с сердцем и давлением. Высокая температура заставляет сердце работать с удвоенной силой, расширяет сосуды, что может привести к скачкам давления, приступам стенокардии или даже инфаркту.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что нельзя есть и пить в жару

Нельзя есть: очень соленую пищу (соленья, чипсы, копчености, фастфуд) — соль задерживает воду и повышает давление. Тяжелую, жирную пищу (жареное мясо, сало, пирожные) — на ее переваривание тратится много энергии и крови, отливая от других органов, в том числе сердца. Переедать в принципе.

Нельзя пить алкоголь, особенно крепкий и в любых количествах, он расширяет сосуды, увеличивает нагрузку на сердце и обезвоживает. Большое количество крепкого кофе или чая может спровоцировать скачок давления. Газированные сладкие напитки, ледяные напитки тоже противопоказаны в жару.

В сладкой газировке огромное количество сахара. Для его усвоения организму требуется вода. Получается, вы пьете, а тело еще больше обезвоживается. Вдобавок газы раздувают желудок, создавая дискомфорт. Аналогичны по своему действию сладкие соки и нектары, особенно пакетированные.

Не стоит охлаждаться и пивом, а также другим алкоголем. Спиртное — сильнейшее мочегонное, оно выводит из организма больше жидкости, чем поступает с ним. Плюс нагрузка на сердце и сосуды. Ощущение прохлады после пива — очень кратковременный и опасный самообман.

Стоит отказаться и от крепкого кофе и чая в больших количествах. Кофеин также обладает мочегонным эффектом. Чашка утром — не страшно, но литрами в жару — путь к обезвоживанию.

Какие напитки лучше пить в жару

Чистая питьевая вода — абсолютный чемпион! Лучше всего комнатной температуры или слегка прохладная. Пейте часто, небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь сильной жажды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минеральная вода (столовая, лечебно-столовая без газа или слабогазированная) восполняет не только влагу, но и соли (электролиты), которые мы активно теряем с потом. Выбирайте не слишком соленые варианты.

Несладкие компоты из свежих или сушеных фруктов/ягод: натуральный вкус, витамины. Можно сварить компот с минимальным добавлением сахара или вообще без него.

Морсы (клюквенный, брусничный): отлично утоляют жажду, обладают легким тонизирующим эффектом. Готовьте сами с минимальным сахаром.

Зеленый чай или травяные чаи (мята, мелисса, ромашка) комнатной температуры или слегка охлажденные: тонизируют и освежают. Без сахара или с ложечкой меда.

Кисломолочные напитки (кефир, айран, тан, несладкий йогурт) комнатной температуры отлично утоляют жажду, восстанавливают баланс, полезны для пищеварения.

Одежду какого цвета лучше всего носить в жару

Наше тело охлаждается, испаряя пот с поверхности кожи. Темная одежда поглощает солнечные лучи, сильно нагревается сама и нагревает тело под ней, затрудняя теплоотдачу. Светлая — отражает солнечный свет. Откажитесь от черного и темно-синего цветов. Они становятся настоящими «печками» на солнце. Выбирайте белый, светло-бежевый, пастельные тона (светло-голубой, мятный, нежно-розовый, светло-желтый), светло-серый. Эти цвета лучше всего отражают солнечные лучи и помогают сохранять прохладу.

Летняя профилактика здоровья — это не сложная наука, а здравый смысл и умеренность. Слушайте свой организм: пейте достаточно правильной жидкости, избегайте резких перепадов температур, берегите сердце от перегрузок, одевайтесь в «прохладные» цвета и наслаждайтесь солнцем в безопасные часы. Помните, что ледяные напитки и душ, сладкая газировка и темная одежда в жару — это не ваши друзья.

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